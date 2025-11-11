Bub (3) verhungert: Jetzt Mordanklage gegen Eltern

„Den 27-jährigen Eltern wird vorgeworfen, über mehrere Monate, ab Dezember 2023, ihren Sohn vorsätzlich zu Tode gequält zu haben“, hieß es am Dienstagnachmittag vonseiten der Staatsanwaltschaft. Gestorben ist der damals dreijährige Bub am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024.