Bub (3) verhungert: Jetzt Mordanklage gegen Eltern

Im Fall eines aufgrund von massiver Unterernährung verstorbenen dreijährigen Buben im Tiroler Bezirk Kufstein im Mai 2024 hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt Anklage gegen die Eltern erhoben – wegen Quälens, Freiheitsentziehung und Mord!
„Den 27-jährigen Eltern wird vorgeworfen, über mehrere Monate, ab Dezember 2023, ihren Sohn vorsätzlich zu Tode gequält zu haben“, hieß es am Dienstagnachmittag vonseiten der Staatsanwaltschaft. Gestorben ist der damals dreijährige Bub am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024.
Bereits wenige Tage danach wurden damals die Eltern des Kindes nach einem stationären Aufenthalt wegen eines psychischen Ausnahmezustandes festgenommen. Seither sitzen sie in Innsbruck in Untersuchungshaft.
Näheres in Kürze!
