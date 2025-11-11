Prinzessin Kate sorgt bei Solotermin für Gänsehaut

Gedicht lag „Prinzessin sehr am Herzen“

Während des Gottesdienstes wurde schließlich ein speziell in Auftrag gegebenes Gedicht des Poeten Arji Manualpillai vorgetragen. In dem Werk, das Themen enthält, die „der Prinzessin sehr am Herzen liegen“, wie die britische „Daily Mail“ schrieb, wird die Bedeutung von persönlichen Bindungen und Erfahrungen im Militärdienst hervorgehoben.