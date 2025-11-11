Vorteilswelt
Besondere Geste

Prinzessin Kate sorgt bei Solotermin für Gänsehaut

Royals
11.11.2025 15:00
Prinzessin Kate besuchte am Dienstag zum ersten Mal den Gedenkgottesdienst im National Memorial ...
Prinzessin Kate besuchte am Dienstag zum ersten Mal den Gedenkgottesdienst im National Memorial Arboretum in Staffordshire.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Prinzessin Kate hat am Dienstag im Zuge des Remembrance Day einen Solotermin in Alrewas absolviert – und mit einer ganz besonderen Geste für Gänsehaut gesorgt.

Anlässlich des Tages des Waffenstillstands war Prinzessin Kate am Dienstag nach Staffordshire gereist, um im National Memorial Arboretum am Gedenkgottesdienst teilzunehmen. Eine besonders emotionale Premiere für die Prinzessin von Wales, die heuer zum allerersten Mal an dieser Zeremonie teilnahm.

Handgeschriebene Zeilen
Während der Schweigeminute zeigte sich Kate, die einen breitkrempigen, schwarzen Hut sowie einen schwarzen Catherine-Walker-Mantel im Militärstil, den sie bereits vor zwei Jahren am Remembrance Sunday anhatte, trug, tief bewegt. Und sorgte wenige Augenblicke später selbst für einen Gänsehaut-Moment.

Für Prinzessin Kate war dieser Solotermin eine Premiere.
Für Prinzessin Kate war dieser Solotermin eine Premiere.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Die Prinzessin von Wales wirkte bei der Schweigeminute tief bewegt.
Die Prinzessin von Wales wirkte bei der Schweigeminute tief bewegt.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Denn als Kate einen Kranz niederlegte, um den Gefallenen und allen, die den Streitkräften gedient haben, zu gedenken, fiel sofort ein ganz besonderes Detail auf. Am Kranz war nämlich eine handgeschriebene Botschaft der Prinzessin von Wales befestigt.

„Zum Gedenken an diejenigen, die ihr Leben für uns geopfert haben, werden wir ihrer gedenken“, stand in schönen Lettern auf der Nachricht geschrieben. Gezeichnet waren die Zeilen schließlich mit „Catherine“.

Kate hatte am Kranz, den sie niederlegte, eine handgeschriebene Nachricht in Gedenken an die ...
Kate hatte am Kranz, den sie niederlegte, eine handgeschriebene Nachricht in Gedenken an die Gefallenen befestigt.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Gedicht lag „Prinzessin sehr am Herzen“
Während des Gottesdienstes wurde schließlich ein speziell in Auftrag gegebenes Gedicht des Poeten Arji Manualpillai vorgetragen. In dem Werk, das Themen enthält, die „der Prinzessin sehr am Herzen liegen“, wie die britische „Daily Mail“ schrieb, wird die Bedeutung von persönlichen Bindungen und Erfahrungen im Militärdienst hervorgehoben.

Kate und William veröffentlichten das Gedicht von Arji Manualpillai auch auf ihrer Instagram-Seite:

Nach dem emotionalen Termin stand Kate auch noch ein bewegendes Treffen an der Memorial Wall bevor.

An dem Denkmal wurde die 43-Jährige der Familie von Mark Long, einem Staffelführer der RAF Coningsby, vorgestellt. Mark Long, der 2024 bei einem tragischen Spitfire-Absturz während des Battle of Britain Memorial Flight starb, ist der Letzte, dessen Name in die Wand eingraviert wurde.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
