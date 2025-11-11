Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mordverdacht

Klinik Favoriten: Zweiter Fall wird untersucht

Wien
11.11.2025 15:13
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine ehemalige Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordes. Es soll zu einer tödlichen Überdosis von Schmerz- und Beruhigungsmittel bei einer Krebspatientin gekommen sein. Noch stehen die Ermittlungen am Anfang. Doch nicht nur dieser Fall beschäftigt die Behörden und die internen Prüfinstanzen des Spitals.

0 Kommentare

Wie der Wiener Gesundheitsverbund am Dienstagnachmittag bestätigte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien nun auch in einem weiteren Todesfall. Dieser datiert vom Jänner des heurigen Jahres. Auch hier sei es zu einer ähnlichen Situation gekommen, wie im Fall der Krebspatientin, hielt Michael Binder, medizinischer Direktor des WIGEV, im Rahmen einer eilig einberufenen Pressekonferenz fest.

Beschuldigte Pflegerinnen auf freiem Fuß
Vor zehn Tagen habe die Staatsanwaltschaft Wien dazu Dokumente angefordert, sagte Binder. Auch dieser Patient oder die Patientin – genaue Daten wurden nicht bekannt gegeben – wurde ebenfalls in dem Spital palliativ behandelt und war im Jänner 2025 verstorben. Die beschuldigte Pflegerin befindet sich auf freiem Fuß. Gegen eine Kollegin wird wegen unregelmäßiger Dokumentation von Medikamentenverabreichungen hausintern ermittelt.

Neben der Pflegerin, die der Krebspatientin im Endstadium die Schmerzmittel verabreicht hatte, wird auch gegen jene Mitarbeiterin ermittelt, die gemeinsam mit ihr Dienst versah. Bei dieser Frau handelt es sich um eine erfahrene Pflegerin. Sie soll zumindest für die inhaltlich unzutreffende Medikamenten-Dokumentation mitverantwortlich gewesen sein. An unmittelbaren Tathandlungen dürfte sie jedoch nicht beteiligt gewesen sein.

WIGEV: „Sicherheit der Patienten hat höchste Priorität“
Der WIGEV betont, umgehend reagiert zu haben: „Noch am Folgetag wurden interne Untersuchungen eingeleitet, ein unabhängiger Mediziner mit der objektiven Überprüfung des medizinischen Sachverhalts beauftragt und eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt, um volle Transparenz und eine umfassende Aufklärung sicherzustellen.“

Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten habe höchste Priorität, unterstrich Bernhard Pisecky, Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung des WIGEV. Deshalb seien die beiden Mitarbeiterinnen unverzüglich vom Dienst mit Patienten entbunden worden. Nach Abschluss der internen Ermittlungen wurden die Mitarbeiterinnen gekündigt. Sie hätten mit der unrichtigen Medikamentendokumentation gegen interne Vorschriften verstoßen. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens könnten keine weiteren Details bekanntgegeben werden, hieß es.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
4° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Mordverdacht
Klinik Favoriten: Zweiter Fall wird untersucht
„Erst der Beginn“
Für die Grünen herrscht jetzt Alarmstufe Rot
Kopfverletzungen
Schwerer Rad-Crash in Wien: Mann kämpft um Leben
Fahndung in Wien
Für Bier und Bares: Mann zückt in Supermarkt Waffe
Strafen zu gering
Lohndumping als profitables Geschäftsmodell
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf