Klinik Favoriten: Zweiter Fall wird untersucht

Neben der Pflegerin, die der Krebspatientin im Endstadium die Schmerzmittel verabreicht hatte, wird auch gegen jene Mitarbeiterin ermittelt, die gemeinsam mit ihr Dienst versah. Bei dieser Frau handelt es sich um eine erfahrene Pflegerin. Sie soll zumindest für die inhaltlich unzutreffende Medikamenten-Dokumentation mitverantwortlich gewesen sein. An unmittelbaren Tathandlungen dürfte sie jedoch nicht beteiligt gewesen sein.