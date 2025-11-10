Hätte dieser sehenswerte Treffer zählen müssen?

Strittige Szene im Topspiel zwischen Surm Graz und Red Bull Salzburg (1:1): Ein sehenswerter Treffer von Edmund Baidoo aus spitzestem Winkel (41.) wurde wegen eines vorangegangenen Fouls von Petar Ratkov an Dimitri Lavalee nicht anerkannt. Die Entscheidung von Schiedsrichter Stefan Ebner war nicht für alle verständlich. „Das passiert natürlich, für mich ist das kein Foul“, sagte Ratkov. Auch Trainer Letsch schloss sich dem an: „Das muss man nicht pfeifen, aber ich muss es akzeptieren.“ Wir zeigen – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Szene sowie alle weiteren Highlights (oben im Video).
