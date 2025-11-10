Surfer bringen Eisbachwelle zurück – aber nur kurz

Surfer starteten „Nacht-und-Nebel-Aktion“

In der Nacht zum vergangenen Samstag griffen offenbar einige Surfer selbst ein. Instagram-Videos des Surfclub München zeigen, wie eine selbst getischlerte Holzkonstruktion ins Bachbett gelegt wurde, wodurch die Strömung so geleitet wurde, dass wieder eine stehende Welle entstand. Auf einem der Videos ist ein Surfer in schwarzem Neopren und mit Stirnlampe zu sehen, der die Welle reitet, während im Hintergrund Jubelschreie ertönen.