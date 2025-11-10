Jugendliche mit Böller-Arsenal am Bahnhof gestoppt

Verblüffender Fund in am Bahnhof Wien-Floridsdorf: Bei einer Schwerpunktkontrolle griff die Wiener Polizei am Sonntag fünf Jugendliche auf, die mit einer ganzen Sammlung verbotener Pyrotechnik und Waffen unterwegs gewesen sein sollen. Die Beamten der Bereitschaftseinheit wurden bei der Kontrolle schnell fündig ...