Jugendliche mit Böller-Arsenal am Bahnhof gestoppt

Verblüffender Fund in am Bahnhof Wien-Floridsdorf: Bei einer Schwerpunktkontrolle griff die Wiener Polizei am Sonntag fünf Jugendliche auf, die mit einer ganzen Sammlung verbotener Pyrotechnik und Waffen unterwegs gewesen sein sollen. Die Beamten der Bereitschaftseinheit wurden bei der Kontrolle schnell fündig ...
In den Rucksäcken der Jugendlichen lagen insgesamt 289 gefährliche Böller – darunter Hochleistungs-Pyrotechnik, die normalerweise nur bei Profi-Feuerwerken verwendet werden darf. Dazu kamen Totschläger, Schlagringe, Pfeffersprays, ein Elektroschocker und ein Messer.
Anzeigen für Jugendliche
Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Laut Polizei wurden alle fünf wegen Verstößen gegen das Pyrotechnik- und das Waffengesetz angezeigt. Warum sie mit dem explosiven Arsenal unterwegs waren, ist derzeit noch nicht klar.
Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Polizei auch heuer wieder Bahnhöfe und öffentliche Plätze verstärkt kontrollieren – besonders jetzt, wo die Silvesterzeit näher rückt.
