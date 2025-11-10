Plakolm: „EU verlangt größtes Budget aller Zeiten“

Die EU-Kommissionspräsidentin hatte die Möglichkeit von Ausgaben in der Höhe von rund zwei Billionen Euro für die Jahre 2028 bis 2034 vorgeschlagen. Das sind etwa 700 Milliarden Euro mehr als derzeit für die laufende siebenjährige Budgetperiode veranschlagt wird. Nun ging von der Leyen aber auf die Forderungen ein und versprach mehr Mitspracherechte für die Regionen, Garantien für die Agrarwirtschaft und ein stärkeres Einbeziehen des Parlaments bei der Zuweisung von Budgetmitteln.