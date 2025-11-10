Kleinkind wurde von Rottweiler ins Bein gebissen

In Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) kam es am Sonntag gegen 11 Uhr zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gemeinsam mit seiner Freundin und seinem zehn Monate alten Sohn spazierengegangen. Dabei befand sich das Kleinkind in einer Trage vor dem Körper des Vaters.