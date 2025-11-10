Vorteilswelt
Hund ohne Maulkorb

Kleinkind wurde von Rottweiler ins Bein gebissen

Steiermark
10.11.2025 12:25
Ein Rottweiler biss das Kleinkind ins Bein. (Symbolbild)
Ein Rottweiler biss das Kleinkind ins Bein. (Symbolbild)(Bild: sanya_zx9r - stock.adobe.com)

Am Sonntag wurde ein zehn Monate altes Kleinkind im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark von einem Rottweiler ins Bein gebissen. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. 

In Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) kam es am Sonntag gegen 11 Uhr zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gemeinsam mit seiner Freundin und seinem zehn Monate alten Sohn spazierengegangen. Dabei befand sich das Kleinkind in einer Trage vor dem Körper des Vaters. 

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht
In einem Waldstück traf die Familie auf einen 67-jährigen Mann aus Graz, der mit einem Rottweiler an der Leine unterwegs war. Als sie auf gleicher Höhe waren, biss der Hund, der keinen Maulkorb trug, aus unbekannter Ursache dem Kind in das Bein.

Nach der Erstversorgung am Unfallort, musste das Kleinkind mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik am Grazer LKH geflogen werden. Der Hundebesitzer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Steirerkrone
Ähnliche Themen
Deutschlandsberg
RottweilerKleinkindKrankenhaus
