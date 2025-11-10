Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vater festgenommen

Er soll jahrelang Frau und Kinder geprügelt haben

Kärnten
10.11.2025 10:53
Der Klagenfurter wurde wegen wiederkehrender häuslicher Gewalt festgenommen. (Symbolbild)
Der Klagenfurter wurde wegen wiederkehrender häuslicher Gewalt festgenommen. (Symbolbild)(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Über Jahre hinweg soll ein Klagenfurter (44) nicht nur seine Frau, sondern auch seine Kinder bedroht und geschlagen haben. Nun wurde er festgenommen.

0 Kommentare

Polizisten wurden am Samstag wegen Lärms in eine Klagenfurter Wohnung geschickt. Was sie dann erwartete, überrasche sogar die erfahrenen Beamten: Es stellte sich heraus, dass der 44-jährige Bewohner nicht zum ersten Mal mit seiner Frau „aneckte“. Er hatte ihr ins Gesicht geschlagen und sie entsprechend verletzt.

„Nach den bisherigen Erhebungen steht der 44-Jährige im Verdacht, sowohl an diesem Tag als auch über mehrere Jahre hinweg seine Ehefrau wiederholt geschlagen und mit dem Tod bedroht zu haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann dürfte nicht nur seine Frau, sondern auch die 16 Jahre alte Tochter geschlagen und bedroht haben. So wollte er sie in der Wohnung halten.

Auch die anderen Kinder – zwischen 5 und 18 Jahre alt – soll der Klagenfurter regelmäßig geschlagen haben. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kinder
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
167.488 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
107.378 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
102.945 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Kärnten
Judoka auf Europatour
Die Abenteuer des friedvollen Weltenbummlers
Vater festgenommen
Er soll jahrelang Frau und Kinder geprügelt haben
Sammelstellen helfen
Kameras gegen Mülldeponien! Saftige Strafen drohen
Krone Plus Logo
Verbindungsbüro
Praktikum im Herzen der Europäischen Union
Krone Plus Logo
Sportliche Talfahrt
„Bei uns wächst das Geld nicht auf den Bäumen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf