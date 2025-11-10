Er soll jahrelang Frau und Kinder geprügelt haben

Über Jahre hinweg soll ein Klagenfurter (44) nicht nur seine Frau, sondern auch seine Kinder bedroht und geschlagen haben. Nun wurde er festgenommen.
Polizisten wurden am Samstag wegen Lärms in eine Klagenfurter Wohnung geschickt. Was sie dann erwartete, überrasche sogar die erfahrenen Beamten: Es stellte sich heraus, dass der 44-jährige Bewohner nicht zum ersten Mal mit seiner Frau „aneckte“. Er hatte ihr ins Gesicht geschlagen und sie entsprechend verletzt.
„Nach den bisherigen Erhebungen steht der 44-Jährige im Verdacht, sowohl an diesem Tag als auch über mehrere Jahre hinweg seine Ehefrau wiederholt geschlagen und mit dem Tod bedroht zu haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann dürfte nicht nur seine Frau, sondern auch die 16 Jahre alte Tochter geschlagen und bedroht haben. So wollte er sie in der Wohnung halten.
Auch die anderen Kinder – zwischen 5 und 18 Jahre alt – soll der Klagenfurter regelmäßig geschlagen haben. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.
