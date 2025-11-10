Er soll jahrelang Frau und Kinder geprügelt haben

„Nach den bisherigen Erhebungen steht der 44-Jährige im Verdacht, sowohl an diesem Tag als auch über mehrere Jahre hinweg seine Ehefrau wiederholt geschlagen und mit dem Tod bedroht zu haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann dürfte nicht nur seine Frau, sondern auch die 16 Jahre alte Tochter geschlagen und bedroht haben. So wollte er sie in der Wohnung halten.