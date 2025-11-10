Steuergeld soll „Pleite-Flug“ wiederbeleben

Der Linzer Flughafen ist in Schieflage geraten, die wichtige Verbindung zum Drehkreuz Frankfurt wurde mangels Auslastung und Wirtschaftlichkeit eingestellt. Jetzt soll sie nach dem „Go“ der EU reanimiert und auf Kosten der Steuerzahler am Leben erhalten werden. Auf Widerstand muss da nicht lange gewartet werden.
Die EU hat am Freitag grünes Licht für die Wiederaufnahme der Flugverbindung von Linz nach Frankfurt gegeben. Diese war von den Austrian Airlines mit 25. Oktober eingestellt worden. Das Land OÖ bereitet schon die europaweite Ausschreibung vor. Über die Zustimmung der EU zur „Public Service Obligation“ jubeln aber nicht alle.
