Steuergeld soll „Pleite-Flug“ wiederbeleben

Der Linzer Flughafen ist in Schieflage geraten, die wichtige Verbindung zum Drehkreuz Frankfurt wurde mangels Auslastung und Wirtschaftlichkeit eingestellt. Jetzt soll sie nach dem „Go“ der EU reanimiert und auf Kosten der Steuerzahler am Leben erhalten werden. Auf Widerstand muss da nicht lange gewartet werden.