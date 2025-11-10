Vorteilswelt
Aus und vorbei

Konkursverfahren über den SV Stripfing eröffnet!

2. Liga
10.11.2025 12:46
Da hilft kein Plärren und kein Betteln – der SV Stripfing ist am Ende, nun ist auch ein ...
Da hilft kein Plärren und kein Betteln – der SV Stripfing ist am Ende, nun ist auch ein Konkursverfahren eröffnet worden ...(Bild: GEPA)

Jetzt ist es auch endgültig offiziell: Fußball-Zweitligist SV Stripfing ist insolvent!

Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 am Montag in einer Mitteilung bekannt gab, wurde auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet.

Über die Höhe der Verbindlichkeiten sowie die Anzahl der betroffenen Gläubiger ist laut KSV noch nichts bekannt.

Spielberechtigung bald weg?
Die Spielberechtigung in der 2. Liga droht Stripfing bereits in den kommenden Tagen zu verlieren.

Der Bundesliga-Vorstand brachte beim Senat 5 Anzeige auf Entzug der Zulassung ein. Zu einem für den vergangenen Freitag angesetzten Meisterschaftsspiel trat Stripfing bereits nicht mehr an.

Zahlreiche Spieler sind aus ihren Verträgen ausgestiegen, eine spielfähige Mannschaft hat der Klub nicht mehr.

