„Hatte nach Dopingkontrolle sogar Sex in Kabine“

Weltmeister, zweimal Sieger der Copa América, Weltfußballer! Und eine Karriere mit mehr als 1000 Toren. Während der – und auch danach – landete der 1,69 m kleine Romario etliche Volltreffer. Speziell jüngere Damen dürften vom heute 59-Jährigen angetan sein. Gerade trennte er sich von seiner 37 Jahre jüngeren Freundin Alicya Gomes (22) – nachdem er zuvor bei einer Plattenveröffentlichung in Rio de Janeiro mit einer unbekannten Blondine gesichtet worden war.