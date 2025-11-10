„Hatte nach Dopingkontrolle sogar Sex in Kabine“

Mit Brasilien wurde er Fußball-Weltmeister, ließ davor und danach abseits des Rasens wenig aus. Speziell junge Damen haben es dem Brasilianer angetan, gerade trennte er (59) sich von seiner 22-jährigen Freundin. Und landet beim Altersunterschied zwischen Ex-Sportstar und Partnerin dennoch im geschlagenen Feld. Aktueller Altersdifferenz-Rekord: 49 Jahre!
Weltmeister, zweimal Sieger der Copa América, Weltfußballer! Und eine Karriere mit mehr als 1000 Toren. Während der – und auch danach – landete der 1,69 m kleine Romario etliche Volltreffer. Speziell jüngere Damen dürften vom heute 59-Jährigen angetan sein. Gerade trennte er sich von seiner 37 Jahre jüngeren Freundin Alicya Gomes (22) – nachdem er zuvor bei einer Plattenveröffentlichung in Rio de Janeiro mit einer unbekannten Blondine gesichtet worden war.
