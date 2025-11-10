Straftat gestanden: Ärger vor WM-Quali in Norwegen

Der 21-jährige Andreas Schjelderup zählt eigentlich zu den größten norwegischen Talenten. Doch ausgerechnet vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen droht dem Offensivspieler nun Ärger. Gegen den Profi von Benfica Lissabon wird in Dänemark ermittelt, da er ein Video mit sexuellen Handlungen Minderjähriger weitergeleitet haben soll. Der Norweger hat den Vorfall bereits eingeräumt.
„Es war ein dummer und einmaliger Fehler, den ich tief bereue“, schrieb Schjelderup am Wochenende auf Instagram. Das Video habe er bereits vor zwei Jahren an einen Freund geschickt, „ohne nachzudenken“.
Der Fall soll im November vor Gericht in Kopenhagen verhandelt werden. Laut dänischen Medien rechnet der 21-Jährige mit einer Bewährungsstrafe.
Sportlich kommt der Skandal für die norwegische Nationalmannschaft zur Unzeit. Am Sonntag steht das Schlüsselspiel der WM-Qualifikation gegen Italien an. Norwegen führt die Gruppe I mit drei Punkten Vorsprung an – ein Sieg würde die direkte Qualifikation für die Endrunde bedeuten.
Große Diskussion in Norwegen
Weil der Fall mitten in die Vorbereitung platzt, wird nun hitzig diskutiert, ob Schjelderup überhaupt für die Länderspiele gegen Estland (Donnerstag) und Italien (Sonntag) nominiert bleiben soll.
TV-Experte und Ex-Fußballer Kristoffer Lokberg meinte gegenüber der Zeitung „Verdens Gang“: „Diese Angelegenheit wird die ersten Tage der Vorbereitung prägen, das ist hundertprozentig sicher.“
Ein Journalist des norwegischen Senders „NRK“ kritisierte: „Als Teil der norwegischen Nationalmannschaft oder ‘unseren besten Männern‘, wie es in der offiziellen Hymne der Nationalelf ‘Alt for Norge‘ heißt. Dort sollte er nicht sein. Denn solche Handlungen gehören nicht zu unseren besten Männern.“
Solbakken stärkt ihm den Rücken
Nationaltrainer Ståle Solbakken verurteilte das Verhalten des Spielers zwar als „unglaublich dumm“, hält aber weiter zu ihm „Ich bin überzeugt, dass er daraus gelernt hat und so etwas nie wieder tun wird. Wir müssen gut auf ihn aufpassen, wenn er am Montag zum Training kommt.“
Die kommenden Tage werden zeigen, wie sehr sich der Skandal auf die Stimmung im Team auswirkt und ob Schjelderup tatsächlich gegen Italien aufläuft.
