Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ein dummer Fehler“

Straftat gestanden: Ärger vor WM-Quali in Norwegen

Fußball International
10.11.2025 12:45
Andreas Schjelderup (2. vo. re.) steht in Norwegen in der Kritik.
Andreas Schjelderup (2. vo. re.) steht in Norwegen in der Kritik.(Bild: EPA/CORNELIUS POPPE NORWAY OUT)

Der 21-jährige Andreas Schjelderup zählt eigentlich zu den größten norwegischen Talenten. Doch ausgerechnet vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen droht dem Offensivspieler nun Ärger. Gegen den Profi von Benfica Lissabon wird in Dänemark ermittelt, da er ein Video mit sexuellen Handlungen Minderjähriger weitergeleitet haben soll. Der Norweger hat den Vorfall bereits eingeräumt. 

0 Kommentare

„Es war ein dummer und einmaliger Fehler, den ich tief bereue“, schrieb Schjelderup am Wochenende auf Instagram. Das Video habe er bereits vor zwei Jahren an einen Freund geschickt, „ohne nachzudenken“.

Der Fall soll im November vor Gericht in Kopenhagen verhandelt werden. Laut dänischen Medien rechnet der 21-Jährige mit einer Bewährungsstrafe.

Andreas Schjelderup
Andreas Schjelderup(Bild: EPA/MIGUEL A. LOPES)

Sportlich kommt der Skandal für die norwegische Nationalmannschaft zur Unzeit. Am Sonntag steht das Schlüsselspiel der WM-Qualifikation gegen Italien an. Norwegen führt die Gruppe I mit drei Punkten Vorsprung an – ein Sieg würde die direkte Qualifikation für die Endrunde bedeuten.

Große Diskussion in Norwegen
Weil der Fall mitten in die Vorbereitung platzt, wird nun hitzig diskutiert, ob Schjelderup überhaupt für die Länderspiele gegen Estland (Donnerstag) und Italien (Sonntag) nominiert bleiben soll.

TV-Experte und Ex-Fußballer Kristoffer Lokberg meinte gegenüber der Zeitung „Verdens Gang“: „Diese Angelegenheit wird die ersten Tage der Vorbereitung prägen, das ist hundertprozentig sicher.“

Ein Journalist des norwegischen Senders „NRK“ kritisierte: „Als Teil der norwegischen Nationalmannschaft oder ‘unseren besten Männern‘, wie es in der offiziellen Hymne der Nationalelf ‘Alt for Norge‘ heißt. Dort sollte er nicht sein. Denn solche Handlungen gehören nicht zu unseren besten Männern.“

Andreas Schjelderup steht bei Benfica Lissabon unter Vertrag.
Andreas Schjelderup steht bei Benfica Lissabon unter Vertrag.(Bild: AFP/APA/FILIPE AMORIM)

Solbakken stärkt ihm den Rücken
Nationaltrainer Ståle Solbakken verurteilte das Verhalten des Spielers zwar als „unglaublich dumm“, hält aber weiter zu ihm „Ich bin überzeugt, dass er daraus gelernt hat und so etwas nie wieder tun wird. Wir müssen gut auf ihn aufpassen, wenn er am Montag zum Training kommt.“

Norwegens Teamchef Stale Solbakken
Norwegens Teamchef Stale Solbakken(Bild: GEPA)

Die kommenden Tage werden zeigen, wie sehr sich der Skandal auf die Stimmung im Team auswirkt und ob Schjelderup tatsächlich gegen Italien aufläuft.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
NorwegenDänemarkKopenhagen
Benfica Lissabon
Instagram
WM-Qualifikation
StraftatWochenende
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
169.108 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
109.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.453 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Fußball International
Zur Absicherung
FIFA richtet Sonderfonds für unbezahlte Profis ein
„Ein dummer Fehler“
Straftat gestanden: Ärger vor WM-Quali in Norwegen
„Er ist ein Problem!“
Heftige Kritik an Liverpools „kleinem Buben“
Würste & Brote fliegen
Wilde Szenen! Scheiblehner legt sich mit Fans an
Star auf Krücken
Sorgen bei Glasner: „Er kann nicht einmal gehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf