Lech plant riesigen Speichersee für Beschneiung

Auch abseits von diesem neuen Mega-Projekt investiert Lech in die Beschneiung der Pisten. So wurde etwa die Wasserentnahme aus dem Lech um rund 40 Prozent auf 400 Liter pro Sekunde ausgebaut – mit der neuen Pumpstation erhöht sich die Leistungsfähigkeit damit um insgesamt 100 Prozent. „Die Entnahme beschränkt sich auf einen Zeitraum von drei bis vier Wochen. Mit der Schneeschmelze gelangt das Wasser wieder in den Wasserkreislauf zurück“, erklärt dazu Helmut Gritsch, Beschneiungsleiter der Lecher Bergbahnen. „Gleichzeitig werden Teile des Leitungsnetzes modernisiert und frostsicher verlegt. Das hat den Vorteil, dass die Leitungen nach dem Beschneien nicht mehr entleert werden müssen.“