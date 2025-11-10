Die Abenteuer des friedvollen Weltenbummlers

Schwedische Kinder spielen bei Regen im Freien

Der Norden ist zum Teil menschenleer. „Einmal bin ich 100 Kilometer gefahren, ohne ein einziges Geschäft zu sehen. Die Menschen da oben sind viel robuster als bei uns. In Schweden habe ich gestaunt, als Kinder im Freien bei strömendem Regen gespielt haben. Sie waren dicker angezogen, hatten auch im Regen ihren Spaß. Das gehört im hohen Norden offenbar dazu.“ Bei der zweiten Etappe seiner Europatour gab es mehr Regen, „aber es machte nichts aus.“