Kameras gegen Mülldeponien! Saftige Strafen drohen

Sie bietet mit der Stadt auch Hilfe für Müllentsorger, die vor vollen Containern stehen, an. „Klagenfurt hat zwei Altstoffsammelstellen, die sechsmal in der Woche besucht werden können. Eine befindet sich im Norden von Klagenfurt, die andere am Südring. Die Abgabe von Müll ist dort zum Großteil kostenlos. Für Restmüll muss bezahlt werden.“ Dort kann man Papier, Kartons, Plastik, Metall, Holz, Sperrmüll oder Restmüll entsorgen.