Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sammelstellen helfen

Kameras gegen Mülldeponien! Saftige Strafen drohen

Kärnten
10.11.2025 10:00
Auch am Kreuzberglteich wird alles weggeworfen.
Auch am Kreuzberglteich wird alles weggeworfen.(Bild: zVg)

Anrainer am Kreuzbergl ärgern sich, weil der Containerplatz wieder als illegale Mülldeponie verwendet wird und sich von der Stadt – auch nach Anrufen – anscheinend niemand dafür zuständig fühlt. Referentin Sandra Wassermann greift nun ein: Es werden in Klagenfurt immer mehr Kameras aufgestellt.

0 Kommentare

Das Müllproblem wird immer größer, weil oft viel zu wenige Container in den großen Häuseranlagen stehen. Daher wird illegal auch immer mehr weggeworfen – von Fernsehern, Betten bis zu Reisekoffern. Auch am Kreuzbergl wird jetzt Unrat einfach neben die Mülltonnen abgelegt. Anrainer ärgern sich und schlagen Alarm. Sogar das Rathaus wurde über das Müllproblem in der Landeshauptstadt informiert.

Die Zuständigkeit liegt bei Stadträtin Sandra Wassermann (FP). „Ich habe vom Kreuzbergl noch nichts gehört, aber wir holen es von der Stadt aus selbstverständlich ab.“ Das kostet wieder Geld, bis zu 300 Euro, wenn die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr ausrücken müssen.

Sandra Wassermann ist für Müllentsorgung verantwortlich.
Sandra Wassermann ist für Müllentsorgung verantwortlich.(Bild: Tragner Christian)

Hohe Mehrkosten für die Stadt
Die FP-Politikerin lässt in Klagenfurt immer mehr Kameras bei den Entsorgungsstellen anbringen. Wenn eine Person, die illegal Müll entladet, gefilmt wird, kommt sie nicht mehr aus. „Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei ist gut. Es gab schon die Strafen, die sich bei rund 200 Euro bewegen“, sagt Wassermann.

Sie bietet mit der Stadt auch Hilfe für Müllentsorger, die vor vollen Containern stehen, an. „Klagenfurt hat zwei Altstoffsammelstellen, die sechsmal in der Woche besucht werden können. Eine befindet sich im Norden von Klagenfurt, die andere am Südring. Die Abgabe von Müll ist dort zum Großteil kostenlos. Für Restmüll muss bezahlt werden.“ Dort kann man Papier, Kartons, Plastik, Metall, Holz, Sperrmüll oder Restmüll entsorgen.

Porträt von
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
165.120 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
103.394 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.958 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Kärnten
Sammelstellen helfen
Kameras gegen Mülldeponien! Saftige Strafen drohen
Krone Plus Logo
Verbindungsbüro
Praktikum im Herzen der Europäischen Union
Krone Plus Logo
Sportliche Talfahrt
„Bei uns wächst das Geld nicht auf den Bäumen“
Krone Plus Logo
Wenige Meter fehlen
Ausbau-Posse: Haushalte dürfen nicht an neues Netz
Jubiläumskirche
Die Pfarre richtet den Schmankalan Markt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf