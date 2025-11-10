Uschi Glas geschockt: Ihr Vater war bei Waffen-SS

Sie sei ihren jüdischen Freunden stets verbunden gewesen. Angesichts eines wachsenden Antisemitismus könne sie sich nicht heraushalten. Sie habe sich gesagt: „Schau mal, jetzt sind wir wieder so weit, dass Judenhass gesellschaftsfähig wird. Und wenn du jetzt nichts machst, bist du auch eine Mittäterin.“ Sie sei auf die Straße gegangen und wolle Zeichen setzen – eine Motivation zu dem Buch, mit dem sie auch andere anregen will, sich zu positionieren.