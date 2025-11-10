Alcaraz löst Sinner als Nr. 1 der Tennis-Welt ab

Aryna Sabalenka bei den Frauen klar voran

Bei den Frauen ist die Punktejagd nach den WTA-Finals für heuer so gut wie abgeschlossen. Riad-Finalistin Aryna Sabalenka liegt trotz ihrer Final-Niederlage gegen Jelena Rybakina klar voran, die Belarussin hat auf die Polin Iga Swiatek fast 2500 Zähler Vorsprung. Die US-Amerikanerin Coco Gauff nimmt Rang 3 ein, Rybakina rückte auf Position 5 vor. In den Top-Ten stehen fünf Osteuropäerinnen und vier US-Amerikanerinnen sowie die Italienerin Jasmine Paolini.