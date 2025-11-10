Alcaraz löst Sinner als Nr. 1 der Tennis-Welt ab

Nur eine Woche nach der Wachablöse durch Jannik Sinner ist Carlos Alcaraz zurück an der Weltranglisten-Spitze!
Da die Punkte der ATP Finals 2024 schon aus der Wertung gefallen sind, liegt der Spanier nun satte 1050 Zähler vor dem Italiener. Alcaraz braucht diese Woche bei den Finals in Turin noch mindestens zwei Matchsiege, um die Nummer-1-Position fix bis zum Jahresende zu behalten. Für Sinner ist für eine allfällige Rückeroberung der Turnier-Sieg Voraussetzung.
Aryna Sabalenka bei den Frauen klar voran
Bei den Frauen ist die Punktejagd nach den WTA-Finals für heuer so gut wie abgeschlossen. Riad-Finalistin Aryna Sabalenka liegt trotz ihrer Final-Niederlage gegen Jelena Rybakina klar voran, die Belarussin hat auf die Polin Iga Swiatek fast 2500 Zähler Vorsprung. Die US-Amerikanerin Coco Gauff nimmt Rang 3 ein, Rybakina rückte auf Position 5 vor. In den Top-Ten stehen fünf Osteuropäerinnen und vier US-Amerikanerinnen sowie die Italienerin Jasmine Paolini.
Karriere-Hoch für vier Astro-Asse
Julia Grabher ist als beste Österreicherin 92., Sinja Kraus als 105. und Lilli Tagger als 153. stehen ebenso auf einem Karriere-Hoch wie Filip Misolic bei den Männern als 80. Jurij Rodionov nimmt in der Woche vor dem Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Italien Platz 160, Lukas Neumayer Rang 188 ein. Zum Vergleich: Lorenzo Musetti als Italiens Einzel-Führungsspieler für das Team-Duell ist Neunter, Flavio Cobolli 22. und Matteo Berrettini 59. Doppel-Spezialist Lucas Miedler steht als 23. so hoch wie noch nie.
