Kleinkinder überstanden Alko-Unfall unverletzt

Im Krankenhaus endete der Heilige Abend für eine 61-jährige Beifahrerin in Oberösterreich. Sie wurde am Mittwoch bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden 42-Jährigen in ihrem Wagen eingeklemmt. Die auf der Rückbank mitfahrenden Kleinkinder überstanden den Unfall glücklicherweise unverletzt. Der 42-Jährige hatte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut.