Kleinkinder überstanden Alko-Unfall unverletzt

Im Krankenhaus endete der Heilige Abend für eine 61-jährige Beifahrerin in Oberösterreich. Sie wurde am Mittwoch bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden 42-Jährigen in ihrem Wagen eingeklemmt. Die auf der Rückbank mitfahrenden Kleinkinder überstanden den Unfall glücklicherweise unverletzt. Der 42-Jährige hatte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut.
Ein 42-Jähriger aus Wolfsegg am Hausruck lenkte am Mittwoch gegen 17 Uhr seinen Pkw entlang der L 1268 im Gemeindegebiet Manning. Zeitgleich lenkte ein 64-Jähriger aus Attnang-Puchheim seinen Wagen in die entgegengesetzte Richtung.
Im dortigen Bereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die Beifahrerin des 64-Jährigen, eine 61-Jährige, eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr mittels hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden musste.
Führerschein vorläufig abgenommen
Zwei Kleinkinder auf der Rücksitzbank im Alter von ein und vier Jahren blieben – sowie der 64-jährige Lenker auch – unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest beim 42-Jährigen verlief mit 1,32 Promille positiv, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.
