Beifahrer eingeklemmt

Kleinkinder überstanden Alko-Unfall unverletzt

Oberösterreich
25.12.2025 09:47
Die Beifahrerin musste aus dem Wrack gerettet werden.
Die Beifahrerin musste aus dem Wrack gerettet werden.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Im Krankenhaus endete der Heilige Abend für eine 61-jährige Beifahrerin in Oberösterreich. Sie wurde am Mittwoch bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden 42-Jährigen in ihrem Wagen eingeklemmt. Die auf der Rückbank mitfahrenden Kleinkinder überstanden den Unfall glücklicherweise unverletzt. Der 42-Jährige hatte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut.

0 Kommentare

Ein 42-Jähriger aus Wolfsegg am Hausruck lenkte am Mittwoch gegen 17 Uhr seinen Pkw entlang der L 1268 im Gemeindegebiet Manning. Zeitgleich lenkte ein 64-Jähriger aus Attnang-Puchheim seinen Wagen in die entgegengesetzte Richtung.

Im dortigen Bereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die Beifahrerin des 64-Jährigen, eine 61-Jährige, eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr mittels hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden musste.

Lesen Sie auch:
Wildgewordener Bayer
Trotz Pfefferspray verletzte Rowdy eine Polizistin
24.12.2025

Führerschein vorläufig abgenommen
Zwei Kleinkinder auf der Rücksitzbank im Alter von ein und vier Jahren blieben – sowie der 64-jährige Lenker auch – unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest beim 42-Jährigen verlief mit 1,32 Promille positiv, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
