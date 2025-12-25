Vorteilswelt
Schüler sind dabei

Für sie wurde der Traum von Olympia schon wahr

Oberösterreich
25.12.2025 13:00
Auch in Paris 2024 war eine Delegation aus Bad Leonfelden bei den Olympischen Spielen.
Auch in Paris 2024 war eine Delegation aus Bad Leonfelden bei den Olympischen Spielen.(Bild: Markus Wenzel)

Sie gehören mittlerweile zu Olympischen Spielen, sie die fünf Ringe. Die Tourismusschüler aus Bad Leonfelden werden auch im kommenden Jahr wieder olympische Luft schnuppern und die Stars und Promis bewirten. Für sie gilt wirklich: Dabei sein ist alles.

Während so mancher ÖSV-Star noch um seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo (6. bis zum 22. Februar 2026) bangen, habe Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden (Baletour) ihr Ticket für Italien schon fix.

Sieben Schüler und ein Lehrer sind von 3. bis 23. Februar 2026 in Cortina d`Ampezzo im Einsatz und werden im Haus Austria die Gäste und Sportstar versorgen. Eingesetzt werden die Jugendlichen – sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein – in den Bereichen Service, Küche und Housekeeping. Gute Noten in diesen Bereichen waren eine Grundvoraussetzung, damit sich die Schüler „qualifizieren“

Vips und Sportler
Sehen lassen kann sich auch der ungewöhnliche Arbeitsplatz. Es gibt einen VIP Bereich, mit rund 200 Plätzen, wo auch die Medaillenfeiern stattfinden werden. Damit sind Treffen mit den Stars vorprogrammiert. Zwei weitere kleine Stüberl und ein Public-Bereich werden ebenfalls zu betreuen sein.

Jeder Schüler darf sich auch mindestens einen Bewerb ansehen. Ein eigener Oberösterreichabend ist auch geplant. Serviert werden, nicht ganz überraschend, typische österreichische Spezialitäten, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn sind sicher die Highlights. 

Schon dritte Teilnahme
„Praxiseinsätze bei einem internationalen Großereignis sind für unsere Schüler ein ganz besonderes Erlebnis und wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum dritten Mal im Austria House mit dabei sein dürfen“, sagt Manuela Riener, Direktorin der Schule. Denn schon bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) und bei den Sommerspielen 2024 in Paris war eine Gruppe aus dem Mühlviertel dabei. 

Und eines wünscht sie sich, wie wohl jeder Österreicher: „Und wir hoffen natürlich auf viele Medaillen für Österreich.“

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
