Für sie wurde der Traum von Olympia schon wahr

Schon dritte Teilnahme

„Praxiseinsätze bei einem internationalen Großereignis sind für unsere Schüler ein ganz besonderes Erlebnis und wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum dritten Mal im Austria House mit dabei sein dürfen“, sagt Manuela Riener, Direktorin der Schule. Denn schon bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) und bei den Sommerspielen 2024 in Paris war eine Gruppe aus dem Mühlviertel dabei.