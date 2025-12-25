Pkw-Lenker geriet auf Autobahn ins Schleudern

Dass es das erste Mal seit vielen Jahren in Oberösterreich zu Weihnachten weiß war, sorgte auf den heimischen Straßen zu gleich mehreren Unfällen. In Weibern verlor etwa ein 39-Jähriger auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Mittelleitschiene. Die beiden Kinder auf der Rückbank wurden dabei verletzt.
Ein 39-jähriger israelischer Staatsbürger aus Deutschland fuhr am Mittwoch gegen 19 Uhr mit seiner 26-jährigen Ehefrau und ihren beiden Kindern im Alter von 3 und 4 Jahren entlang der A8 Innkreisautobahn Richtung Deutschland.
Dabei geriet er im Gemeindegebiet Weibern ins Schleudern, prallte gegen die Betonmittelleitschiene und kam entgegen der Fahrtrichtung mit seinem Fahrzeug am Pannenstreifen zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier Insassen unbestimmten Grades verletzt und in Linzer Krankenhäuser eingeliefert. Ein Alkomattest verlief negativ.
