Pkw-Lenker geriet auf Autobahn ins Schleudern

Dass es das erste Mal seit vielen Jahren in Oberösterreich zu Weihnachten weiß war, sorgte auf den heimischen Straßen zu gleich mehreren Unfällen. In Weibern verlor etwa ein 39-Jähriger auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Mittelleitschiene. Die beiden Kinder auf der Rückbank wurden dabei verletzt.