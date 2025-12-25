25-Jähriger dealte seit über einem Jahr mit Heroin

Zumindest dieses Weihnachten musste ein 25-Jähriger hinter Gitter verbringen. Nach langen Ermittlungen wurde er kurz vor Heilig Abend festgenommen. Der Afghane soll bereits seit September 2024 sein Geld mit illegalem Heroin-Handel verdient haben.
Ein 25-jähriger afghanischer Staatsbürger konnte am Montag kurz vor 8 Uhr nach intensiven Ermittlungen durch Linzer Kriminalbeamte in Linz festgenommen werden, wobei zudem bereits eine Festnahmeanordnung gegen ihn bestand.
Bei seinen Einvernahmen zeigte er sich geständig und gab an, seit Ende September 2024 eine mehrfach die Grenzmenge übersteigende Menge an Heroin in Linz entgeltlich und gewinnbringend in Verkehr gebracht zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.
