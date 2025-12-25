Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt sitzt er ein

25-Jähriger dealte seit über einem Jahr mit Heroin

Oberösterreich
25.12.2025 16:00
Der Heroin-Dealer sitzt nun hinter Gitter.
Der Heroin-Dealer sitzt nun hinter Gitter.(Bild: APA/Frank Leonhardt)

Zumindest dieses Weihnachten musste ein 25-Jähriger hinter Gitter verbringen. Nach langen Ermittlungen wurde er kurz vor Heilig Abend festgenommen. Der Afghane soll bereits seit September 2024 sein Geld mit illegalem Heroin-Handel verdient haben.

0 Kommentare

Ein 25-jähriger afghanischer Staatsbürger konnte am Montag kurz vor 8 Uhr nach intensiven Ermittlungen durch Linzer Kriminalbeamte in Linz festgenommen werden, wobei zudem bereits eine Festnahmeanordnung gegen ihn bestand.

Bei seinen Einvernahmen zeigte er sich geständig und gab an, seit Ende September 2024 eine mehrfach die Grenzmenge übersteigende Menge an Heroin in Linz entgeltlich und gewinnbringend in Verkehr gebracht zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
196.849 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.784 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
116.734 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Oberösterreich
Angriff vor Lokal
Messerdroher gab sich bei Polizei als Opfer aus
Jetzt sitzt er ein
25-Jähriger dealte seit über einem Jahr mit Heroin
„Flower Power“
Rosen, Algen und Stechapfel für die großen Gefühle
Zwei Kinder verletzt
Pkw-Lenker geriet auf Autobahn ins Schleudern
Schüler sind dabei
Für sie wurde der Traum von Olympia schon wahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf