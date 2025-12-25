Touristen waren enttäuscht: Wo ist das Jesuskind?

Fest der Beziehungen

Weihnachten lässt keinen kalt. Weihnachten ist nämlich kein Fest für Egoisten, es ist das Fest der Beziehungen. Wir drücken unser Mögen aus – mit Worten, mit Gesten, mit Geschenken. Damit wird nachempfunden, worum es zu Weihnachten geht: um die geglückte Beziehung. Und das ist grundgelegt in der Geburt Jesu in Bethlehem vor mehr als 2000 Jahren: Gott wird Mensch in Jesus von Nazareth, so glauben Christinnen und Christen.