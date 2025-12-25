Vorteilswelt
„Flower Power“

Rosen, Algen und Stechapfel für die großen Gefühle

Oberösterreich
25.12.2025 15:00
Franziska Maderthaners Gemälde „Der Spekulant“ spielt mit Tulpen auf die menschliche Gier und ...
Franziska Maderthaners Gemälde „Der Spekulant" spielt mit Tulpen auf die menschliche Gier und Eitelkeit an.

Warum wird Maria oft mit einer Lilie dargestellt? Wieso pflückt Eva einen Apfel? Die Antworten gibt die Ausstellung „Flower Power“ in der Kunstmeile Krems. 

„Er liebt mich von Herzen, über alle Maßen, gar nicht“, wispert eine Stimme das Liebesorakel. Man sollte dazu Blütenblätter zupfen. Die Klanginstallation der deutschen Künstlerin Ursula Neugebauer legt sich wie ein ferner Traum über die Ausstellung „Flower Power“ in der Kunstmeile Krems (NÖ), die sich mit hochkarätiger Kunst und pfiffigen Installationen der Kulturgeschichte der Pflanzen widmet.

Blick in die Ausstellung: Pflanzen lassen uns essen, atmen – und sind Sinnbilder.
Blick in die Ausstellung: Pflanzen lassen uns essen, atmen – und sind Sinnbilder.

Gerda Ridler, die künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, und der Botaniker Martin Pfosser, der auch am Biodiversitätszentrum Linz wirkte, stellten die Schau über Rosen, Tulpen, Lilien, aber auch Giftpflanzen oder Algen zusammen.

Ignaz Stern, Blumen in Vase mit zwei Putten, Leihgabe aus der Residenzgalerie Salzburg.
Ignaz Stern, Blumen in Vase mit zwei Putten, Leihgabe aus der Residenzgalerie Salzburg.

Mehr als 400 Stücke ausgeliefert
Mit mehr als 400 Exponaten – Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Installationen und Objekte – folgt man mehreren Themen. Ein Gemälde Jan Breughels zeigt die Rose als Symbol für die Heilige Maria, die Sonnenblume wird mit Pop-Art beleuchtet. Der Apfel – verbotene Frucht, aber auch Zeichen der Erlösung – wird in gotischen Kunstwerken beleuchtet, die Lilie welkt in zeitgenössischer Fotografie dahin.

Es gibt aber auch historische Blütenmodelle aus dem Herbarium der Uni Wien. Von der Kartoffel bis zum Wein werden Bedeutung, Verwendung und Repräsentation im historischen Kontext beleuchtet. Die Schau entzückt Kunstfans, Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber gleichermaßen. 

