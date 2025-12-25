Rosen, Algen und Stechapfel für die großen Gefühle

„Er liebt mich von Herzen, über alle Maßen, gar nicht“, wispert eine Stimme das Liebesorakel. Man sollte dazu Blütenblätter zupfen. Die Klanginstallation der deutschen Künstlerin Ursula Neugebauer legt sich wie ein ferner Traum über die Ausstellung „Flower Power“ in der Kunstmeile Krems (NÖ), die sich mit hochkarätiger Kunst und pfiffigen Installationen der Kulturgeschichte der Pflanzen widmet.