Rosen, Algen und Stechapfel für die großen Gefühle

Warum wird Maria oft mit einer Lilie dargestellt? Wieso pflückt Eva einen Apfel? Die Antworten gibt die Ausstellung „Flower Power“ in der Kunstmeile Krems.
„Er liebt mich von Herzen, über alle Maßen, gar nicht“, wispert eine Stimme das Liebesorakel. Man sollte dazu Blütenblätter zupfen. Die Klanginstallation der deutschen Künstlerin Ursula Neugebauer legt sich wie ein ferner Traum über die Ausstellung „Flower Power“ in der Kunstmeile Krems (NÖ), die sich mit hochkarätiger Kunst und pfiffigen Installationen der Kulturgeschichte der Pflanzen widmet.
Gerda Ridler, die künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, und der Botaniker Martin Pfosser, der auch am Biodiversitätszentrum Linz wirkte, stellten die Schau über Rosen, Tulpen, Lilien, aber auch Giftpflanzen oder Algen zusammen.
Mehr als 400 Stücke ausgeliefert
Mit mehr als 400 Exponaten – Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Installationen und Objekte – folgt man mehreren Themen. Ein Gemälde Jan Breughels zeigt die Rose als Symbol für die Heilige Maria, die Sonnenblume wird mit Pop-Art beleuchtet. Der Apfel – verbotene Frucht, aber auch Zeichen der Erlösung – wird in gotischen Kunstwerken beleuchtet, die Lilie welkt in zeitgenössischer Fotografie dahin.
Es gibt aber auch historische Blütenmodelle aus dem Herbarium der Uni Wien. Von der Kartoffel bis zum Wein werden Bedeutung, Verwendung und Repräsentation im historischen Kontext beleuchtet. Die Schau entzückt Kunstfans, Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber gleichermaßen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.