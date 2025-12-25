Wenn auch in der Politik ein wenig Ruhe einkehrt

Tradition und Gemeinschaft

Im Hause Stelzer ist die Weihnachtszeit traditionell geprägt. Da wird während der Feiertage die Messe besucht. Am Heiligen Abend sangen der Landeshauptmann, seine Frau Bettina Stelzer-Wögerer und die erwachsenen Kinder „Stille Nacht“. Die Stelzers wollen es aber beim Skifahren auch sportlich angehen. Ob das dem Ober-Oberösterreicher in seinem Bundesland gelingt? Möglicherweise ist dafür eine Fahrt ins Tirolerische notwendig. Bei LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) wurde am Heiligen Abend traditionell der Christbaum gemeinsam geschmückt, bei ihrem Regierungskollegen Christian Dörfel aus Steinbach an der Steyr gab es um 18 Uhr auch ein fixes Ritual: Der Beginn der Heiligen Nacht startete mit dem Räuchern. Für den auf seine Amtszeit in der oö. Landesregierung gerechnet jüngsten Vertreter der Landesregierung ist Weihnachten ein Fest der Gemeinschaft: Als SPÖ-Vorsitzender Martin Winkler noch in Wien lebte, nahm er nach dem Beginn des Angriffskriegs der Russen bei sich zuhause eine Zeit lang zwei ukrainische Familien auf. In der stillen Zeit gibt es heuer ein Treffen, ehe die gemeinsame Zeit der Familie mit den Kindern und Enkelkindern gehört.