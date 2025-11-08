Sturmlauf gegen FPÖ-Treffen im Hohen Haus

„War quasi ein Postbote“

Einer von ihnen ist Helmut Konrad, ehemaliger Rektor an der Franzens-Universität Graz. „Die FPÖ hatte immer dieses Symposium, nun aber gibt es die Provokation durch den Nationalratspräsidenten mit seiner Einladung ins Parlament.“ Dinghofer sei aus Sicht der FPÖ für die Republiksgründung vom 12. November 1918 zentral. Er habe die Republik ausgerufen. „So war das aber nicht“, so Konrad. „Das wurde von der provisorischen Nationalversammlung beschlossen. Dinghofer war beteiligt, aber quasi nur der Postbote.“ Die ganze Angelegenheit sei – unabhängig von seinen unbestreitbaren Leistungen für die Stadt Linz „unappetitlich. Zumal er oft als Opfer dargestellt wird.“