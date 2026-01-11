Achtfacher Weltmeister verpasst die Speedklassiker

Der achtfache Weltmeister sagte enttäuscht: „Es ist sehr bitter, da Saalbach eines meiner Lieblingsrennen ist und ich gerne noch einmal auf österreichischem Boden gefahren wäre. Zudem habe ich auch meinen bisher letzten Weltcup-Sieg in Saalbach gefeiert. Die Paralympics in Cortina gehen dieses Jahr aber klar vor und einen Start möchte ich keinesfalls gefährden.“ Spätestens bei den Speed-Rennen in Tignes Anfang Februar möchte Salcher wieder zurück im Weltcup sein.