Iran droht mit Gegenschlag auf Israel und US-Basen

Die Infografik zeigt die wirtschaftliche Krise und Proteste im Iran. Eine Karte markiert mehrere Protestorte im Land. Ein Liniendiagramm stellt die Inflationsrate von 2015 bis 2025 dar, mit einem starken Anstieg auf 45,8 % im Jahr 2022 und einem Wert von 42,4 % im Jahr 2025. Ein weiteres Liniendiagramm zeigt das Bruttoinlandsprodukt des Iran von 1980 bis 2025. Es gibt starke Schwankungen, mit einem Höchstwert von 722,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 und einem Rückgang auf 209,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Quelle: APA, NYT, BBC, IMF.