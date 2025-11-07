Gaza-Einsatz fix: Trump schickt 20.000 Soldaten

Trump auch mit Iran gesprächsbereit

In einer überraschenden Wendung zeigte sich Trump am Donnerstag auch gesprächsbereit gegenüber dem Iran. Der US-Präsident äußerte sich offen für Verhandlungen über die Aufhebung der schweren Sanktionen gegen Teheran. „Ich bin offen dafür, mir das anzuhören, und wir werden sehen, was passiert“, sagte Trump. Teheran habe um die Aufhebung der Sanktionen gebeten.