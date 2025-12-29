Ronaldo benennt letztes Ziel: „Es ist schwer, …“

Ronaldo wurde bei den Globe Soccer Awards zum zweiten Mal in Folge zum besten Spieler des Nahen Ostens gekürt. Sein Millionenvertrag bei Al-Nassr – Ronaldo traf für den saudi-arabischen Tabellenführer am Samstag doppelt – läuft noch bis Sommer 2027. „Es ist schwer, weiterzuspielen, aber ich bin motiviert“, betonte der fünfmalige Weltfußballer, der im Februar 41 Jahre alt wird. „Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spaß am Fußballspielen und möchte weitermachen.“