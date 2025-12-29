Patriots erstmals seit 2019 Division-Sieger

Quarterback Drake Maye gelangen gegen die Jets fünf Touchdown-Pässe. Noch in der vergangenen Spielzeit belegten die Patriots – einst mit Spielmacher Tom Brady das überragende Football-Team der NFL – mit einer Bilanz von nur vier Siegen und 13 Niederlagen den letzten Platz in der AFC East. Der Divisionstitel ging zuletzt fünfmal in Folge an Buffalo, dessen Quarterback Josh Allen gegen die Eagles kein Touchdown gelang. Beim 29-Jährigen verschlimmerte sich eine Fußverletzung, laut Teamangaben handelt es sich aber nicht um einen Bruch.