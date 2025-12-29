Vorteilswelt
Fans aus dem Häuschen

Harry Styles heizt mit Musikclip Spekulationen an

Society International
29.12.2025 09:40
Harry Styles veröffentlichte einen Musikclip – und seine Fans sind aus dem Häuschen!
Harry Styles veröffentlichte einen Musikclip – und seine Fans sind aus dem Häuschen!(Bild: APA/AFP/Robyn BECK)

Harry Styles (31) hat auf YouTube einen Konzertmitschnitt veröffentlicht – und damit Diskussionen seiner Fans angefacht. „Ich habe das für euch geschrieben“, sagt der Musiker in dem knapp neunminütigen Video, bevor er auf einem Klavier eine Ballade anstimmt.

Singen wird Styles in dem Clip nicht. Um den Briten war es lange ruhig – sein letztes Album „Harry‘s House“ erschien im Jahr 2022.

Betitelt ist das Video mit den Worten „Forever, Forever“, am Ende ist „Wir gehören zusammen“ auf Englisch zu lesen. Weitere Details abgesehen vom Namen der Regisseurin wurden nicht veröffentlicht.

Hier können Sie sich das Video von Harry Styles anschauen:

Wie die Branchenblätter „Entertainment Weekly“ und „Billboard“ berichteten, soll das Video beim Finale seiner „Love On“-Tour 2023 in Italien aufgenommen worden sein.

„Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn“
Bevor Styles zu sehen ist, werden Fans gezeigt, die sich über den Musiker unterhalten und spekulieren. „Das fühlt sich zugleich an wie ein Willkommen zurück und ein Abschied“, schrieb ein User.

„Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn. Das wird entweder das verrückteste Comeback oder der traurigste Abschied aller Zeiten“, mutmaßte ein weiterer. „Ihm wurde langweilig, Marathons zu laufen, und dann fiel ihm wieder ein, dass er einen Job hat“, witzelte ein anderer.

Lesen Sie auch:
Welcher Megastar lief hier inkognito beim Berlin-Marathon mit? Ein Tipp: Es handelt sich um ...
Fast nicht erkannt
Dieser Megastar lief inkognito den Berlin-Marathon
22.09.2025
„Das ist Liebe“
Es wird ernst! Kravitz zieht bei Harry Styles ein
10.10.2025

Spekulationen über neues Album
Im Frühjahr könnte die vierte Platte des Briten erscheinen. Es gibt aber mehr Spekulationen als Informationen. Mittlerweile ist Harry Styles nach seiner Boyband-Karriere bei One Direction fast zehn Jahre solo erfolgreich. Für seine Hits ließ er sich mal von den 80ern inspirieren („As It Was“), mal vom traditionellen Folk („Cherry“).

Porträt von krone.at
krone.at
