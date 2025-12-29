Harry Styles heizt mit Musikclip Spekulationen an

Spekulationen über neues Album

Im Frühjahr könnte die vierte Platte des Briten erscheinen. Es gibt aber mehr Spekulationen als Informationen. Mittlerweile ist Harry Styles nach seiner Boyband-Karriere bei One Direction fast zehn Jahre solo erfolgreich. Für seine Hits ließ er sich mal von den 80ern inspirieren („As It Was“), mal vom traditionellen Folk („Cherry“).