Zeichen auf Abschied

Wechselt Verstappens Renningenieur zur Konkurrenz?

Formel 1
29.12.2025 10:29
Max Verstappen (re.) dürfte seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase (li.) verlieren.
Max Verstappen (re.) dürfte seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase (li.) verlieren.(Bild: GEPA)

Wechselt Gianpiero Lambiase, Renningenieur von Max Verstappen, zur Konkurrenz? Red Bull droht der nächste Abgang ...

Der Renningenieur des vierfachen Weltmeisters will den Rennstall offenbar verlassen. Der 45-jährige Brite verhandelt laut diversen Medienberichten mit Aston Martin und Williams.

Hintergrund der Trennung soll kein sportlicher, sondern ein persönlicher sein. Lambiase hatte beim Red-Bull-Management um eine Reduktion seiner Reisetätigkeit angesucht. Bereits in der vergangenen Saison war er deshalb nicht bei allen Rennen vor Ort, fehlte unter anderem bei den Grands Prix von Österreich und Belgien und wurde dort von Simon Rennie vertreten.

Noch ist offen, wohin es Lambiase zieht. Während „The Race“ über ein Interesse von Aston Martin F1 Team berichtet, bringt die italienische Ausgabe von „Motorsport.com“ Williams Racing ins Spiel. Demnach soll es bereits Gespräche mit dem Traditionsteam aus Grove gegeben haben, eine Einigung steht aber noch aus. Das ambitionierte Williams-Projekt, das Team wieder in Richtung Spitze zu führen, gilt für Lambiase als sportlich reizvoll. 

Gianpiero Lambiase
Gianpiero Lambiase(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)

Lambiase und Newey wieder vereint?
Aston Martin soll hingegen mit einem anderen Modell locken. Dem Vernehmen nach bieten die Briten Lambiase eine Management-Rolle an, die weniger permanente Präsenz an der Rennstrecke erfordern würde. Das wäre ganz im Sinne seines Wunsches nach geringerer Belastung.

Brisant: Bei Aston Martin würde Lambiase auf Adrian Newey treffen. Der Stardesigner schätzt den Ingenieur seit gemeinsamen Red-Bull-Zeiten sehr und würde eine erneute Zusammenarbeit begrüßen.

Signalwirkung für Verstappen?
In der Szene wird das Werben um Lambiase auch strategisch interpretiert. Ein Wechsel zu Aston Martin könnte als Brücke zu Verstappen dienen, sollte der viermalige Weltmeister irgendwann einen Teamwechsel in Erwägung ziehen. Zwar betont Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff weiterhin den Verbleib des Superstars, doch die Spekulationen reißen nicht ab.

Zumal Verstappen nach dem Rückzug von Helmut Marko mit einem Abgang von Lambiase eine weitere zentrale Bezugsperson verlieren würde.

