„Sexuell missbraucht“: Geisel bricht Schweigen

„Das Ziel war, meine Würde zu brechen“

Laut Braslavski sei es den palästinensischen Terroristen nicht um Lust gegangen – sondern um totale Erniedrigung. „Es war sexuelle Gewalt – und ihr Hauptzweck war, mich zu erniedrigen“, erklärt er. „Das Ziel war, meine Würde zu brechen. Und genau das hat es“, betonte Braslavski in dem Interview, das in der vergangenen Woche gefilmt und auch dem TV-Sender CNN zur Verfügung gestellt wurde. „Es fällt mir schwer, über diesen Teil im Einzelnen zu sprechen. Ich spreche nicht gerne darüber.“