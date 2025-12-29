Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sitzheizung inklusive

Reitstars zwischen Titeln und Heuballen-Chaos

Sport-Mix
29.12.2025 10:43
Johanna Falbesoner im leichten Sitz auf ihrem „Lucky Luke“
Johanna Falbesoner im leichten Sitz auf ihrem „Lucky Luke“(Bild: Team Myrtill)

Eiseskälte am Reitplatz, warme Stallluft in der Nase und jede Menge Herzklopfen im Sattel. Während andere in ihrem Alter noch von großen Abenteuern träumen, haben Johanna Falbesoner und Luisa Hartl sie längst erlebt. 

0 Kommentare

Mit Meistertiteln, tierischen Pannen und einem Auftritt vor Schloss Schönbrunn blicken die beiden auf ein Reitjahr zurück, das zeigt: Erfolg im Sattel braucht nicht nur Talent, sondern auch Geduld, Humor und manchmal eine improvisierte Sitzheizung.

„Working Equitation ist eine ganz besondere Reitart, weil es eine abwechslungsreiche Disziplin ist. Zwischen schweren Dressur-Lektionen muss man nämlich auch einen Geschicklichkeitsparkours mit dem Pferd bewältigen“, erklärt Johanna. Die 14-Jährige ist mit ihrem Fjordpferd-Haflinger-Mix „Lucky Luke“ in der Working-Equitation österreichische Meisterin und Landesmeisterin geworden. 

Doch die Saison verlief nicht ganz ohne Zwischenfälle. Bei einem Turnier stellte jemand eine Scheibtruhe voll Heu vor die Box von Lucky Luke, aber so weit weg, dass er nicht drangekommen ist. „Und weil ich die Boxentür nur durch einen Strick zugehängt habe, ist er da einfach unten durchgeschlüpft und hat dabei aber auch die Boxenwand mitgerissen“, lacht die Schülerin. Auch Luisa hat eine lustige Anekdote über ihren Shetty-Wallach: „Balu ist bei einem Wettrennen gegen Mama und ihr Pferd einfach auf der Wiese stehen geblieben und hat gefressen. Dabei hätten wir sogar gewonnen!“

Vertrauen ist und bleibt im Reitsport das schönste Weihnachtsgeschenk.
Vertrauen ist und bleibt im Reitsport das schönste Weihnachtsgeschenk.(Bild: Anja Falbesoner)

Luisa und Balu ein Team mit viel Herz und ordentlich Tempo
Schon mit drei Jahren saß Luisa zum ersten Mal auf dem Pferd, mit fünf bekam sie ihr erstes Pony „Balu“ – ein gefleckter Shetty-Wallach aus dem Tierschutz, den sie mit ihrer Mama anritt. Anfangs konnte er nicht einmal richtig geführt werden. „Wir haben mit Bodenarbeit und ganz viel Liebe und Geduld angefangen“, erklärt die Schülerin.

Vom im Stich gelassenen Pferd aus dem Tierschutz zum treuen Lebenspartner
Vom im Stich gelassenen Pferd aus dem Tierschutz zum treuen Lebenspartner(Bild: Julia Hartl)

Heute ist sie bei den Bewerben kaum zu bremsen. Ihr Highlight in diesem Jahr war der Auftritt vor Schloss Schönbrunn. Im Zuge der Global Champions Tour durfte das Duo zeigen, was es kann. „Ich war so nervös und Balu auch, aber als wir auf den Platz geritten sind, hat er sich entspannt, weil er wusste, dass er nicht allein gelassen wird“. 

Der Reitsport hat beiden Mädchen gelernt, dass man mit viel Geduld und Disziplin weit kommen kann. Und auch wenn der Winter oft kalt und matschig ist: „Wenn man ohne Sattel reitet, hat man immer eine Sitzheizung“, erklärt Johanna. Außerdem stärkt es die Verbindung zwischen Mensch und Pferd.

Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
166.937 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.670 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
111.093 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Mehr Sport-Mix
Sitzheizung inklusive
Reitstars zwischen Titeln und Heuballen-Chaos
Wie in Daily-Soap
Van-Gerwen-Ex erwartet Kind: „Habe Fehler gemacht“
„Krone“-Stopplicht
Es geht aufwärts vor Olympia!
Basketball – Superliga
Oberwart stößt vor Jahreswechsel Wels von Spitze
Zwölf Jahre nach Drama
Fan klagt an: Hat Deutschland Schumi vergessen?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf