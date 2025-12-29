Reitstars zwischen Titeln und Heuballen-Chaos

Eiseskälte am Reitplatz, warme Stallluft in der Nase und jede Menge Herzklopfen im Sattel. Während andere in ihrem Alter noch von großen Abenteuern träumen, haben Johanna Falbesoner und Luisa Hartl sie längst erlebt.
Mit Meistertiteln, tierischen Pannen und einem Auftritt vor Schloss Schönbrunn blicken die beiden auf ein Reitjahr zurück, das zeigt: Erfolg im Sattel braucht nicht nur Talent, sondern auch Geduld, Humor und manchmal eine improvisierte Sitzheizung.
„Working Equitation ist eine ganz besondere Reitart, weil es eine abwechslungsreiche Disziplin ist. Zwischen schweren Dressur-Lektionen muss man nämlich auch einen Geschicklichkeitsparkours mit dem Pferd bewältigen“, erklärt Johanna. Die 14-Jährige ist mit ihrem Fjordpferd-Haflinger-Mix „Lucky Luke“ in der Working-Equitation österreichische Meisterin und Landesmeisterin geworden.
Doch die Saison verlief nicht ganz ohne Zwischenfälle. Bei einem Turnier stellte jemand eine Scheibtruhe voll Heu vor die Box von Lucky Luke, aber so weit weg, dass er nicht drangekommen ist. „Und weil ich die Boxentür nur durch einen Strick zugehängt habe, ist er da einfach unten durchgeschlüpft und hat dabei aber auch die Boxenwand mitgerissen“, lacht die Schülerin. Auch Luisa hat eine lustige Anekdote über ihren Shetty-Wallach: „Balu ist bei einem Wettrennen gegen Mama und ihr Pferd einfach auf der Wiese stehen geblieben und hat gefressen. Dabei hätten wir sogar gewonnen!“
Luisa und Balu ein Team mit viel Herz und ordentlich Tempo
Schon mit drei Jahren saß Luisa zum ersten Mal auf dem Pferd, mit fünf bekam sie ihr erstes Pony „Balu“ – ein gefleckter Shetty-Wallach aus dem Tierschutz, den sie mit ihrer Mama anritt. Anfangs konnte er nicht einmal richtig geführt werden. „Wir haben mit Bodenarbeit und ganz viel Liebe und Geduld angefangen“, erklärt die Schülerin.
Heute ist sie bei den Bewerben kaum zu bremsen. Ihr Highlight in diesem Jahr war der Auftritt vor Schloss Schönbrunn. Im Zuge der Global Champions Tour durfte das Duo zeigen, was es kann. „Ich war so nervös und Balu auch, aber als wir auf den Platz geritten sind, hat er sich entspannt, weil er wusste, dass er nicht allein gelassen wird“.
Der Reitsport hat beiden Mädchen gelernt, dass man mit viel Geduld und Disziplin weit kommen kann. Und auch wenn der Winter oft kalt und matschig ist: „Wenn man ohne Sattel reitet, hat man immer eine Sitzheizung“, erklärt Johanna. Außerdem stärkt es die Verbindung zwischen Mensch und Pferd.
