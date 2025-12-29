Störung am Hauptbahnhof legte Zugverkehr lahm

Am Montag ist es um 3.30 Uhr zu einem Problem mit einem Stellwerk am Salzburger Hauptbahnhof gekommen. Weil der Bahnhof dadurch nicht angefahren werden konnte, bildete sich ein Zug-Stau. Nach drei Stunden nahm der Verkehr wieder Fahrt auf.
Betroffen waren in den frühen Morgenstunden die Verbindungen in alle Richtungen. Rund drei Stunden später konnte das Problem behoben werden und der Stau löste sich langsam auf. So waren die Züge bis zu drei Stunden verspätet. „Der Zugverkehr hat sich gegen 9.30 Uhr wieder normalisiert“, heißt es seitens der ÖBB auf „Krone“-Anfrage.
Bei einem Stellwerk ist es zu einem technischen Gebrechen gekommen. „Dies konnte schnell lokalisiert und behoben werden“, so der ÖBB-Sprecher. Da es sich bei dem Stellwerk um eine komplexe Anlage handelt, hat es lange gedauert, bis es wieder hochgefahren war.
Am Anfang der Störung hat es hauptsächlich die Night-Jets betroffen. Im Frühverkehr waren dann auch alle Regionalzüge betroffen. Alle Züge hatten bei Haltestellen warten müssen, bis sie wieder fahren durften.
