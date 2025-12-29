Störung am Hauptbahnhof legte Zugverkehr lahm

Betroffen waren in den frühen Morgenstunden die Verbindungen in alle Richtungen. Rund drei Stunden später konnte das Problem behoben werden und der Stau löste sich langsam auf. So waren die Züge bis zu drei Stunden verspätet. „Der Zugverkehr hat sich gegen 9.30 Uhr wieder normalisiert“, heißt es seitens der ÖBB auf „Krone“-Anfrage.