Industrie schrumpft wie zu Kriegsbeginn nicht mehr

Kunden sind zurückhaltend

Damit liegt das Barometer den siebenten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Rückgang fiel so stark aus wie seit März 2022 nicht mehr. Die Produktion nahm bereits den zehnten Monat in Folge ab. Die Unternehmen begründeten dies mit einer schwachen Nachfrage und weniger neuen Bestellungen. Den siebten Monat in Folge sanken die Neuaufträge, wenn auch so langsam wie in diesem Zeitraum nicht mehr. Eine Zurückhaltung der Kunden und eine geringere Kaufkraft belasteten die Nachfrage. Zudem baute der Sektor Personal ab: Die Zahl der Beschäftigten sank zum dritten Mal binnen vier Monaten.