Florian Silbereisen: Heiße Küsse am „Traumschiff“

Pahde schwärmt über Kuss: „Total gut!“

Dass die Szene trotz aller Widrigkeiten am Ende die nötigen Gefühle transportiert, das lag vor allem an der guten Chemie von Silbereisen und Pahde – und das, obwohl sich die beiden vor dem Dreh nicht kannten und sich „am Flughafen in Johannesburg zum allerersten Mal begegnet“ waren. Doch gerade das sorgte laut Silbereisen für eine entspannte Stimmung, denn: „Wenn man in Afrika ankommt und als Erstes ein bayerisches Servus hört, dann ist das schon überraschend! Valentina kommt genauso wie ich aus Bayern.“