Florian Silbereisen: Heiße Küsse am „Traumschiff“

Wenn das „Traumschiff“ am Neujahrstag wieder in See sticht, gibt es für die Zuschauer eine ganz besondere Liebesgeschichte zu sehen. Denn Ärztin Sophia Berg, gespielt von Valentina Pahde, verdreht Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) gehörig den Kopf – Kuss inklusive!
Romantiker kommen bei der neuesten Ausgabe des „Traumschiffs“ am 1. Jänner voll auf ihre Kosten. Denn zwischen Max Parger und Ärztin Sophia Berg fliegen in Afrika die Funken. Und dann kommt es sogar zum Kuss unter dem afrikanischen Sternenhimmel.
„Ärztin küsst Kapitän unterm Sternenhimmel ...“
Doch was die Herzen der Zuschauer erwärmt, war für Florian Silbereisen und Valentina Pahde alles andere als magisch. „Eine Kuss-Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt“, verriet die 31-jährige Schauspielerin der „Bild“-Zeitung.
Und weiter: „Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu genießen.“
Auch Silbereisen empfand die Situation nicht wirklich als erotisch. „Es ist schon skurril, wenn man vom Regisseur eine ganz genaue Gebrauchsanweisung für einen Kuss bekommt und sich vor einem Team von 30 Leuten küssen soll“, lachte er. „Am Ende soll es ja ganz romantisch aussehen: Ärztin küsst Kapitän unterm Sternenhimmel in Afrika ...“
Romantische Küsse nach Drehschluss
Erschwerend hinzu kam, dass die Szene völlig ungeplant entstand. Wegen eines Wetterumschwungs musste der romantische Kuss spontan gedreht werden. „Die Kuss-Szene kam völlig ohne Vorwarnung! Eigentlich hatten wir beide schon Drehschluss“, so Silbereisen.
Und noch ein Problem musste gelöst werden: Denn Pahde war einfach nicht auffindbar! „Niemand wusste, wo Valentina ist. Alle haben sie gesucht. Sie hatte sich gerade eine Massage gegönnt, die sie sofort abbrechen musste.“ Die Szene musste dann aber „ganz spontan und ohne Probe stattfinden“.
Pahde schwärmt über Kuss: „Total gut!“
Dass die Szene trotz aller Widrigkeiten am Ende die nötigen Gefühle transportiert, das lag vor allem an der guten Chemie von Silbereisen und Pahde – und das, obwohl sich die beiden vor dem Dreh nicht kannten und sich „am Flughafen in Johannesburg zum allerersten Mal begegnet“ waren. Doch gerade das sorgte laut Silbereisen für eine entspannte Stimmung, denn: „Wenn man in Afrika ankommt und als Erstes ein bayerisches Servus hört, dann ist das schon überraschend! Valentina kommt genauso wie ich aus Bayern.“
Aber Hand aufs Herz: Wie war der Kuss mit Silbereisen denn nun wirklich? „Es war total gut. Florian ist durch und durch professionell. Er war einer der sympathischsten Kollegen, die ich je geküsst habe“, schmunzelte Valentina Pahde abschließend.
Noch mehr Romantik am „Traumschiff“?
Gibt es für die Fans bald ein Wiedersehen mit Pahde am „Traumschiff“? „Ich glaube, die Möglichkeit würde bestehen“, verriet die Schauspielerin. „Wir haben immer alle zum Spaß gesagt: In neun Monaten kommt sie wieder …“
