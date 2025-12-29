Vorteilswelt
170 Florianis vor Ort

Wohnhaus in Flammen: Brand beim Kochen als Ursache

Niederösterreich
29.12.2025 10:01

Meterhoch schlugen die Flammen am Sonntag aus einer Wohnung am Reisenbauer-Ring in Wiener Neudorf (Niederösterreich). Nun ist laut Ermittlern die Ursache für den Großbrand geklärt: Er soll beim Kochen entstanden sein.

0 Kommentare

Eine offene Flamme im Bereich des Kochfelds wurde von Brandermittlern des Landeskriminalamts als wahrscheinlichste Ursache für das Feuer festgestellt. „Sie dürfte im Zuge eines Kochvorgangs entstanden sein“, heißt es seitens der Polizei.  Danach soll alles am Sonntagvormittag ganz schnell gegangen sein. Über die Fassade breitete sich das Feuer rasch von der vierten Etage auf die oberen Stockwerke aus.

(Bild: FF Wiener Neudorf)
(Bild: FF Mödling Stadt)
(Bild: FF Wiener Neudorf)
(Bild: FF Mödling Stadt)
(Bild: FF Mödling Stadt)

30 Personen im Gebäude
Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich laut Feuerwehr rund 30 Personen und einige Haustiere im Gebäude. Acht Feuerwehren mit rund 170 Kameraden waren gefordert. Sie konnten die teils in ihren Wohnungen eingeschlossenen Bewohner mit Fluchtfiltermasken aus dem verrauchten Inneren ins Freie bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern. Dazu mussten teils die Eingangstüren gewaltsam geöffnet – und später wieder provisorisch verschlossen werden. Auch die Tiere konnten gerettet werden. Insgesamt vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, der Rest konnte im Kindergarten betreut werden.

Die Feuerwehr rettete zahlreiche Personen aus dem Gebäude.
Keine Einsturzgefahr
Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung war die Brandbekämpfung eine große Herausforderung. Der starke Wind erschwerte ein Vordringen. Erst über die Drehleiter und den Steig konnte nach einem gezielten Außenangriff ein Vorgehen im Inneren ermöglicht werden. Auf die Statik des Gebäudes soll das Feuer aber keine Auswirkungen haben: Laut Polizei hat ein Bausachverständiger keine Einsturzgefahr festgestellt.

