Wohnhaus in Flammen: Brand beim Kochen als Ursache

30 Personen im Gebäude

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich laut Feuerwehr rund 30 Personen und einige Haustiere im Gebäude. Acht Feuerwehren mit rund 170 Kameraden waren gefordert. Sie konnten die teils in ihren Wohnungen eingeschlossenen Bewohner mit Fluchtfiltermasken aus dem verrauchten Inneren ins Freie bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern. Dazu mussten teils die Eingangstüren gewaltsam geöffnet – und später wieder provisorisch verschlossen werden. Auch die Tiere konnten gerettet werden. Insgesamt vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, der Rest konnte im Kindergarten betreut werden.