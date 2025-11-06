Vorteilswelt
Flachgau und Pinzgau

Junge Lenker rasten durch Salzburg – Schein weg

Salzburg
06.11.2025 16:30
Auf der Lamprechtshausener Straße wurde der Führerscheinneuling geblitzt
Auf der Lamprechtshausener Straße wurde der Führerscheinneuling geblitzt(Bild: Land Salzburg)

Erst 18 und schon den Führerschein los: Ein Probeführerscheinbesitzer raste am Dienstag auf der B156 mit 125 km/h durch die 70er-Zone. Auch im Pinzgau stoppten Polizisten einen 21-Jährigen mit 145 km/h. Beide Männer mussten ihre Scheine sofort abgeben.

Auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) endete am Dienstagabend die Fahrt eines 18-jährigen Probeführerscheinbesitzers abrupt. Die Polizei stoppte den jungen Lenker, nachdem das Messgerät 125 km/h zeigte – erlaubt wären 70 gewesen. Der Führerschein wurde sofort eingezogen.

Wenig später erwischten Beamte im Pinzgau auf der Gerlos Straße (B165) einen 21-jährigen Raser mit 145 km/h bei erlaubten 80. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Beide werden angezeigt und müssen mit erheblichen Strafen rechnen.

Salzburg

Folgen Sie uns auf