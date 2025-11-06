Darum fehlt der Pflege bald langfristig das Geld

Der Teufel steckt aber im Detail, wie der Geschäftsführer des Hilfswerks, Hermann Hagleitner, erläuterte: „Es ist der größte finanzielle Einschnitt seit 2001 im Bereich der mobilen Pflege und Seniorenheime. Das ist keine Kleinigkeit, weil wir stoßen ein System um, das uns in den letzten mehr als 20 Jahren dazu gedient hat, über ausreichend Planungssicherheit in der Budgetierung zu verfügen.“