Bergrettung im Einsatz

Junge, deutsche Wanderer vom Hochkönig gerettet

Salzburg
05.11.2025 22:57
Christophorus 14 war im Einsatz am Hochkönig.
Christophorus 14 war im Einsatz am Hochkönig.(Bild: ÖAMTC/Postl)

Zwei 19-jährige Deutsche musste die Bergrettung am Mittwoch vom Hochkönig (Salzburg) bergen. Die beiden Schneeschuhwanderer wollten im Matrashaus auf 2941 Metern übernachten, kamen aber aufgrund winterlicher Bedingungen und Erschöpfung nicht bis zur Hütte am Gipfel.

0 Kommentare

Die beiden Deutschen waren am Mittwoch in der Früh aufgebrochen. Sie wollten am Hochköniggipfel im Winterraum des Matrashaus übernachten. Die beiden kamen aber in der Nähe des Bratschenkopfs auf etwa 2700 Metern aufgrund teils tiefwinterlicher Bedingungen und Erschöpfung nicht weiter.

Nach einem Notruf um 17.30 Uhr rückte die Bergrettung Werfen mit zwölf Rettern aus. Der steirische Hubschrauber Christophorus 14 (mit Rettungswinde) und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die Burschen wurden schließlich per Winde geborgen.

Hohe Kosten für Bergung
„Sie waren erschöpft und unterkühlt“, so Bergrettungs-Einsatzleiter Simon Piberger. Die Männer wurden zum Arthurhaus geflogen und erstversorgt.  Neben den zwölf Bergrettern aus Werfen standen zwei Alpinpolizisten und das Team der beiden Hubschrauber im nächtlichen Einsatz. Auf die 19-Jährigen kommen auch deshalb wohl hohe Einsatzkosten zu – dies hätten sie durch früheres Alarmieren bei Tageslicht vermeiden können.

Die Bergrettung warnt: Bei hochwinterlichen Verhältnissen sind gründliche Planung, lokale Informationen und gute Ausrüstung essenziell. 

Salzburg

