Junge, deutsche Wanderer vom Hochkönig gerettet

Hohe Kosten für Bergung

„Sie waren erschöpft und unterkühlt“, so Bergrettungs-Einsatzleiter Simon Piberger. Die Männer wurden zum Arthurhaus geflogen und erstversorgt. Neben den zwölf Bergrettern aus Werfen standen zwei Alpinpolizisten und das Team der beiden Hubschrauber im nächtlichen Einsatz. Auf die 19-Jährigen kommen auch deshalb wohl hohe Einsatzkosten zu – dies hätten sie durch früheres Alarmieren bei Tageslicht vermeiden können.