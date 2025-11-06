Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bär eingeschläfert

Wird die Zoo-Legende Aragon jetzt ausgestopft?

Salzburg
06.11.2025 12:00
Zu Lebzeiten war Aragon ein Publikumsmagnet. Er kam in Salzburg auf die Welt und war beliebt bei ...
Zu Lebzeiten war Aragon ein Publikumsmagnet. Er kam in Salzburg auf die Welt und war beliebt bei allen Zoobesuchern.(Bild: Tröster Andreas)

Mit 32 Jahren wurde der in Salzburg geborene Braunbär eingeschläfert. Er war zu schwach, um den Winter zu überleben. Kinder könnten ihn künftig trotzdem streicheln und von ihm lernen. Falls er als Präparat in den Pädagogik-Bereich des Zoos zurückkehren sollte.

0 Kommentare

Der 32-jährige Braunbär Aragon war ein echter Liebling des Publikums. Nun muss sich der Salzburger Zoo allerdings entscheiden, was mit seinem Körper passiert, nachdem das Tier am Dienstag eingeschläfert wurde – die „Krone“ berichtete.

Ob ihm ein ähnliches Schicksal blüht, wie jenem wild lebenden Bären, der vor zwei Jahren auf den Eisenbahnschienen in Schwarzach gefunden wurde, steht noch nicht fest. Dieses Exemplar wurde ausgestopft und dient seither der Jägerschaft im Landesjagdzentrum in Stegenwald bei Werfen als Lehrmittel.

Vom Fischotterfell bis hin zum Nashorn-Skelett
Auch der Salzburger Zoo setzt neben seinen lebenden Tieren auf Tierpräparate für den pädagogischen Einsatz. Diese reichen von Fellen – etwa vom Fischotter oder dem Schneeleoparden – über Zähne bis hin zum kompletten Skelett der Nashorn-Kuh Kifaru. Sie wurde im Jahr 2021 eingeschläfert.

Gezeigt werden diese Präparate etwa Kindergarten- und Schulgruppen oder bei den jährlich bis zu 450 Kindergeburtstagsfeiern, die im Pädagogik-Bereich des Zoos stattfinden. „Ein lebendes Wildtier kann man nicht anfassen. Einen Bären zu streicheln ist natürlich schwierig“, heißt es dazu aus dem Zoo.

Dabei gehe es vor allem um die Bedeutung für die Bildung. Wenn Kinder und Erwachsene Felle, Krallen und Zähne aus der Nähe betrachten und sogar angreifen können, bleibt das anders im Gedächtnis hängen. Der Lerneffekt ist größer.

Lesen Sie auch:
Aragon galt immer als ruhig und besonnen. Zudem liebte er das Wasser – inklusive Schwimmen und ...
Mit 32 eingeschläfert
Salzburgs Zoo-Legende hätte Winter nicht überlebt
04.11.2025
Er war entlaufen
Beagle „Manni“ nach 26 Tagen endlich zu Hause
05.11.2025
Nach tödlichem Unfall
Ausgestopfter Braunbär kehrt zurück in den Pongau
27.10.2023

Die meisten Exponate, die sich im Salzburger Zoo befinden, lebten zuvor auch dort. Ob Aragon selbst – oder Teile von ihm – künftig auch zum Anfassen in der Zoo-Pädagogik eingesetzt werden, steht aktuell nicht fest. Vorerst ist die Bärenlegende noch in der Pathologie zu finden.

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
129.297 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.926 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
100.411 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf