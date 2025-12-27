Eisbullen kratzen wieder am Spitzenfeld

Für die Eisbullen steht am Sonntag das Duell mit Liga-Neuling Ferencvaros an. Nach der zuletzt anhaltenden Krise mauserte sich der Meister in der „staden Zeit“ heimlich, still und leise wieder ans Spitzenfeld der Eishockey-Liga heran. Gegen die Ungarn können die Salzburger möglicherweise auch wieder auf einen Publikumsliebling zurückgreifen.