Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Siegesserie sei Dank

Eisbullen kratzen wieder am Spitzenfeld

Salzburg
27.12.2025 20:00
Nach 134 Tagen Pause könnte Peter Hochkofler morgen wieder auflaufen.
Nach 134 Tagen Pause könnte Peter Hochkofler morgen wieder auflaufen.(Bild: Andreas Tröster)

Für die Eisbullen steht am Sonntag das Duell mit Liga-Neuling Ferencvaros an. Nach der zuletzt anhaltenden Krise mauserte sich der Meister in der „staden Zeit“ heimlich, still und leise wieder ans Spitzenfeld der Eishockey-Liga heran. Gegen die Ungarn können die Salzburger möglicherweise auch wieder auf einen Publikumsliebling zurückgreifen. 

0 Kommentare

Und auf einmal schnuppern die Eisbullen wieder an der Spitzengruppe! Nach sechs Siegen in Folge hat Eishockey-Meister Red Bull Salzburg die zwischenzeitliche Krise endgültig zu den Akten gelegt.

Lesen Sie auch:
Für Michael Raffl (12) und Co gab es in Vorarlberg den sechsten Sieg am Stück.
Zwei Tore Aufgeholt
Eisbullen hatten im Ländle mächtig was zu tun!
26.12.2025
Ex-Adler im Gespräch
Hayböck: „Im Hauptberuf bin ich jetzt Papa“
27.12.2025

Die rangvierten Drachen aus Ljubljana sind seit Freitag nur mehr einen Zähler entfernt. Mit einem Sieg gegen Ferencváros können diese sogar überholt werden. Dazu benötigen die Salzburger aber eine Steigerung und vor dem gegnerischen Gehäuse vor allem eine kältere Schnauze.

Nach 134 Tagen vor Comeback
Möglicherweise wieder mit Peter Hochkofler. Der Stürmer laborierte zuletzt an einer Bandscheibenverletzung und musste wegen einer Schleimbeutelentzündung (die „Krone“ berichtete) sogar unters Messer. Nach 134 Tagen könnte er sein Comeback feiern.

Oberndorfer schreibt im Kärntner-Derby an
Am Samstag standen sich im Kärntner-Derby Klagenfurt und Villach gegenüber. Die Rotjacken gewannen daheim mit 5:2 und bleiben logischerweise auf Rang eins. Für die Villacher traf dabei der Oberndorfer Maximilian Rebernig zum zwischenzeitlichen 2:1. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.899 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
165.653 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
140.028 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf