Eisbullen kratzen wieder am Spitzenfeld

Für die Eisbullen steht am Sonntag das Duell mit Liga-Neuling Ferencvaros an. Nach der zuletzt anhaltenden Krise mauserte sich der Meister in der „staden Zeit“ heimlich, still und leise wieder ans Spitzenfeld der Eishockey-Liga heran. Gegen die Ungarn können die Salzburger möglicherweise auch wieder auf einen Publikumsliebling zurückgreifen.
Und auf einmal schnuppern die Eisbullen wieder an der Spitzengruppe! Nach sechs Siegen in Folge hat Eishockey-Meister Red Bull Salzburg die zwischenzeitliche Krise endgültig zu den Akten gelegt.
Die rangvierten Drachen aus Ljubljana sind seit Freitag nur mehr einen Zähler entfernt. Mit einem Sieg gegen Ferencváros können diese sogar überholt werden. Dazu benötigen die Salzburger aber eine Steigerung und vor dem gegnerischen Gehäuse vor allem eine kältere Schnauze.
Nach 134 Tagen vor Comeback
Möglicherweise wieder mit Peter Hochkofler. Der Stürmer laborierte zuletzt an einer Bandscheibenverletzung und musste wegen einer Schleimbeutelentzündung (die „Krone“ berichtete) sogar unters Messer. Nach 134 Tagen könnte er sein Comeback feiern.
Oberndorfer schreibt im Kärntner-Derby an
Am Samstag standen sich im Kärntner-Derby Klagenfurt und Villach gegenüber. Die Rotjacken gewannen daheim mit 5:2 und bleiben logischerweise auf Rang eins. Für die Villacher traf dabei der Oberndorfer Maximilian Rebernig zum zwischenzeitlichen 2:1.
