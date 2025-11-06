Taferlklassler ohne Deutsch

Und all jene Kinder mit Migrationshintergrund, die Deutsch erst mühsam und großenteils auch nur rudimentär in der Schule erlernen, laufen Gefahr, ohne Abschluss und nur mit geringen Berufsaussichten ins Leben zu gehen. Überdies behindern sie logischerweise auch den Lernprozess und den Unterricht für die einheimischen Kinder. Kein Wunder also, dass man seine Kinder in Wien – wenn man sich’s leisten kann – nur noch in Privatschulen schicken kann. Weit haben wir’s gebracht ...