Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Offenbar gefälscht

Epstein-Pass: Österreichische Behörden ermitteln

Österreich
28.12.2025 16:44
In den jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten Dokumenten über Jeffrey Epstein findet ...
In den jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten Dokumenten über Jeffrey Epstein findet sich auch ein Bezug zu Österreich.(Bild: AFP/AFP PHOTO/HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS )

Ein brisantes Dokument aus dem Konvolut zur Causa Jeffrey Epstein, welches das US-Justizministerium vor Kurzem veröffentlicht hat, beschäftigt nun auch die österreichischen Behörden. Es geht um einen mutmaßlich gefälschten Reisepass des in Haft verstorbenen Sexualstraftäters.

0 Kommentare

„Da der Verdacht eines strafrechtlich relevanten Sachverhalts vorliegt, wurde dies umgehend an die zuständige Stelle zur Prüfung übermittelt“, erklärte das Innenministerium in Wien am Sonntag. Der rot-weiß-rote Pass war dem Vernehmen nach bei einer Razzia im Jahr 2019 in Epsteins New Yorker Wohnung gefunden worden.

Epsteins Foto, Name eines saudischen Immobilienhändlers
Fotos des Reisedokuments, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, zeigen demnach einen im Mai 1982 von der Bundespolizeidirektion Wien ausgestellten Pass mit Epsteins Foto, aber mit dem Namen eines mutmaßlichen Immobilienhändlers mit Wohnort in Saudi-Arabien. Das Foto von Epstein wurde aber nicht per Stempel beglaubigt.

„Den österreichischen Behörden liegen aktuell nur die bisher über die Medien verbreiteten Abbildungen vor“, erklärte das Innenministerium. „Bei dem abgebildeten Reisepass handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um ein verfälschtes Dokument.“ Auf Grundlage einer äußeren Betrachtung ergäben sich Hinweise auf einen nachträglichen Austausch des Personenfotos. Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Passes seien Lichtbilder regulär eingeklebt und mittels eines Prägestempels gesichert worden. Der Reisepass sei seit 1987 nicht mehr gültig gewesen.

So sah das Dokument aus, mit dem sich Jeffrey Epstein laut seinen Anwälten vor Entführungen ...
So sah das Dokument aus, mit dem sich Jeffrey Epstein laut seinen Anwälten vor Entführungen schützen wollte.(Bild: APA/US DEPARTMENT OF JUSTICE)

Anwälte: Epstein erhielt Pass von einem Freund
Epsteins Anwälte argumentierten laut Medienberichten, ihr Mandant habe den Pass von einem Freund erhalten, um sich bei Reisen in den Nahen Osten zu schützen, da US-amerikanische Juden besonders gefährdet seien. Wer Epstein den Pass übergab, wurde nicht offengelegt.

Lesen Sie auch:
In den Akten waren auch zahlreiche Fotos sichergestellt worden, wie hier von Jeffrey Epstein und ...
Unzählige Dokumente
Mehr als eine Million neue Epstein-Akten entdeckt
24.12.2025
TikToker verrät Trick
So werden geschwärzte Epstein-Files wieder lesbar
24.12.2025
Nur der Stempel fehlte
Fotos aufgetaucht: Epstein war ein „Österreicher“
23.12.2025
Queen-Orte entweiht!
Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien
22.12.2025

Der Fall Epstein beschäftigt die Öffentlichkeit seit vielen Jahren. Der einflussreiche US-Multimillionär aus New York hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society. Über mehrere Jahre hinweg soll Epstein minderjährige Mädchen etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. Epstein wurde 2019 im Alter von 66 Jahren tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Offiziell war von einem Selbstmord die Rede.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.455 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.375 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
150.218 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Österreich
Offenbar gefälscht
Epstein-Pass: Österreichische Behörden ermitteln
Trotz Schranken
Autolenker (82) kollidierte mit voll besetztem Zug
Löscharbeiten dauern
Nordkette: Bub (12) löst Brand mit Pyrotechnik aus
Keine Verletzten
Akku explodiert: Einsatz in Seegrotte Hinterbrühl
Eisiger Jahreswechsel
So frostig wird es zu Silvester in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf