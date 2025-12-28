Epstein-Pass: Österreichische Behörden ermitteln

„Den österreichischen Behörden liegen aktuell nur die bisher über die Medien verbreiteten Abbildungen vor“, erklärte das Innenministerium. „Bei dem abgebildeten Reisepass handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um ein verfälschtes Dokument.“ Auf Grundlage einer äußeren Betrachtung ergäben sich Hinweise auf einen nachträglichen Austausch des Personenfotos. Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Passes seien Lichtbilder regulär eingeklebt und mittels eines Prägestempels gesichert worden. Der Reisepass sei seit 1987 nicht mehr gültig gewesen.