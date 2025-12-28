Neutralitätsverlust

2026 zeichnet sich als Jahr der Weichenstellungen ab. Auch für Österreich wird sich weisen, welchen Platz wir in der Welt einnehmen, wenn Kriege enden, Konflikte beigelegt und neue Allianzen geschmiedet werden. In den 1970er- und 1980er-Jahren konnten wir dank unserer anerkannten Neutralität als Friedensstifter auf dem internationalen Parkett glänzen – das war, nicht zuletzt, dem feinen Spürsinn des damaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky geschuldet. Doch dieser Glanz ist längst verblasst.
Österreichs diplomatischer Führungsanspruch hat sich in unkritischer EU-Anpassung aufgelöst. Heute sind wir vorbildliche Mitläufer anstatt mitdenkende Vorbilder. Eine Außenministerin, die wie ein Elefant durch den Porzellanladen unserer Neutralität trampelt, markiert nur den jüngsten Tiefpunkt. Begonnen hat alles 1994 mit einer Unwahrheit, auf deren Grundlage 66,6 Prozent für den EU-Beitritt stimmten: Die Neutralität, so hieß es, bleibe unverändert. Tatsächlich wurde sie „neu interpretiert“ und 2009 mit der EU-Beistandsverpflichtung weiter ausgehöhlt.
De facto existiert Österreichs Neutralität laut Verfassungsexperten „im klassischen Sinn nicht mehr“. Einst wäre es undenkbar gewesen, mit österreichischem Steuergeld ein Milliardenpaket – und damit auch Waffen – für eine Seite eines Krieges mitzufinanzieren. Wer meint, das sei mit immerwährender Neutralität vereinbar, verwechselt Haltung mit Haltlosigkeit. Und leidet unter Realitätsverlust.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.