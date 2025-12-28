Neutralitätsverlust

2026 zeichnet sich als Jahr der Weichenstellungen ab. Auch für Österreich wird sich weisen, welchen Platz wir in der Welt einnehmen, wenn Kriege enden, Konflikte beigelegt und neue Allianzen geschmiedet werden. In den 1970er- und 1980er-Jahren konnten wir dank unserer anerkannten Neutralität als Friedensstifter auf dem internationalen Parkett glänzen – das war, nicht zuletzt, dem feinen Spürsinn des damaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky geschuldet. Doch dieser Glanz ist längst verblasst.