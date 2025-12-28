Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um Schauspieler

Peter Sattmann kurz vor 78. Geburtstag gestorben

Society International
28.12.2025 17:05
Schauspieler Peter Sattmann ist am ersten Weihnachtstag gestorben. Er wurde 77 Jahre alt.
Schauspieler Peter Sattmann ist am ersten Weihnachtstag gestorben. Er wurde 77 Jahre alt.(Bild: Viennareport)

Peter Sattmann ist tot. Wie ein Sprecher der dpa bestätigte, starb der deutsche Schauspieler bereits am ersten Weihnachtstag – nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag. 

0 Kommentare

Vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren zählte Peter Sattmann zu den viel beschäftigten Schauspielern Deutschlands. Seine Karriere begann er auf der Theraterbühne. Später erfreute sein TV-Publikum vor allem in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, etwa in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ oder in Krimi-Serien wie „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.

Auch als Autor und Musiker erfolgreich
Sattmann, der am 26. Dezember 1947 im deutschen Zwickau geboren wurde und in einer künstlerisch geprägten Familie aufwuchs, war nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor, Regisseur und Musiker.

Peter Sattmann spielte in zahlreichen TV-Filmen mit – unter anderem im „Tatort“ und dem ...
Peter Sattmann spielte in zahlreichen TV-Filmen mit – unter anderem im „Tatort“ und dem „Traumschiff“.(Bild: Viennareport)

Er veröffentlichte mehrere Theatertexte, 2019 erschien zudem seine Autobiografie „Mein Leben ist kein Drehbuch – Zeitpfeiler“.

Lesen Sie auch:
Trauer um „Traumschiff“-Star Wanda Perdelwitz: Die Schauspielerin starb nach einem schweren ...
Wanda Perdelwitz
„Traumschiff“-Star nach Fahrradunfall gestorben
09.10.2025

Mit Katja Riemann liiert
Sattmann war in den 90er-Jahren mit Kollegin Katja Riemann liiert. Die beiden lernten sich beim Dreh zum Film „Von Gewalt keine Rede“ kennen, 1993 kam ihre gemeinsame Tochter Paula Riemann zur Welt. Sie arbeitete später ebenfalls als Schauspielerin. Sattmann war mehrfach verheiratet und hinterlässt zudem auch Tochter Katrin Sattmann.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Deutschland
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.455 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.375 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
150.218 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Society International
Trauer um Schauspieler
Peter Sattmann kurz vor 78. Geburtstag gestorben
Abschied von Sexsymbol
Brigitte Bardot: Ihre Schönheit wird ewig leben
Urlaub mit den Promis
Bezos, Carey & Co. machen Aspen zum Promi-Hotspot
Entspannung nach Fest
Nina Dobrev gönnt sich eine kleine Bikini-Auszeit
Wurde 91 Jahre alt
Französische Filmdiva Brigitte Bardot ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf