Peter Sattmann kurz vor 78. Geburtstag gestorben

Vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren zählte Peter Sattmann zu den viel beschäftigten Schauspielern Deutschlands. Seine Karriere begann er auf der Theraterbühne. Später erfreute sein TV-Publikum vor allem in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, etwa in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ oder in Krimi-Serien wie „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.