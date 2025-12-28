Peter Sattmann kurz vor 78. Geburtstag gestorben

Peter Sattmann ist tot. Wie ein Sprecher der dpa bestätigte, starb der deutsche Schauspieler bereits am ersten Weihnachtstag – nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag.
Vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren zählte Peter Sattmann zu den viel beschäftigten Schauspielern Deutschlands. Seine Karriere begann er auf der Theraterbühne. Später erfreute sein TV-Publikum vor allem in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, etwa in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ oder in Krimi-Serien wie „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.
Auch als Autor und Musiker erfolgreich
Sattmann, der am 26. Dezember 1947 im deutschen Zwickau geboren wurde und in einer künstlerisch geprägten Familie aufwuchs, war nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor, Regisseur und Musiker.
Er veröffentlichte mehrere Theatertexte, 2019 erschien zudem seine Autobiografie „Mein Leben ist kein Drehbuch – Zeitpfeiler“.
Mit Katja Riemann liiert
Sattmann war in den 90er-Jahren mit Kollegin Katja Riemann liiert. Die beiden lernten sich beim Dreh zum Film „Von Gewalt keine Rede“ kennen, 1993 kam ihre gemeinsame Tochter Paula Riemann zur Welt. Sie arbeitete später ebenfalls als Schauspielerin. Sattmann war mehrfach verheiratet und hinterlässt zudem auch Tochter Katrin Sattmann.
