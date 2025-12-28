Wenn sich nun Donald Trump und seine rechtskonservative MAGA-Bewegung zur weltweiten Schutzmacht des verfolgten Christentums aufwirft, ist das kein Einzelfall. Auch die europäischen Rechtsparteien – von der Le-Pen-Partei in Frankreich über die AfD in Deutschland bis hin zur heimischen FPÖ – treten zunehmend für christliche Werte und das christliche Abendland ein. Dabei geht es allerdings zumeist nicht im theologischen Sinne um das Christentum, sondern eher um die Abwehr der Islamisierung. Möglicherweise formiert sich aber damit doch wieder so etwas wie ein wehrhaftes Christentum.