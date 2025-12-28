Moser bei Tour-Auftakt Achter, Favorit Kläbo siegt

Moser zufrieden, aber ...

Moser sprach von einem super Start in die Tour, bei dem sogar noch mehr möglich gewesen wäre. „Mit diesem achten Platz bin ich natürlich sehr zufrieden. Ein wenig muss ich das Rennen aber auch mit einem weinenden Auge betrachten, denn ich glaube, ich wäre fit genug gewesen, um es bis ins Finale zu schaffen. Leider habe ich mich am Ende des Halbfinales etwas falsch positioniert, aber trotzdem konnte ich auf der Zielgerade noch den ein oder anderen Platz gutmachen“, sagte der 28-Jährige aus Maurach am Achensee.