Langlauf

Moser bei Tour-Auftakt Achter, Favorit Kläbo siegt

Wintersport
28.12.2025 17:09
Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Der Tiroler Benjamin Moser hat am Sonntag zum Auftakt der Tour de Ski als Achter sein bestes Weltcup-Ergebnis eingestellt. Den Sieg im Skating-Sprint in Toblach sicherte sich erwartungsgemäß Titelverteidiger Johannes Hösflot Kläbo. 

Moser gewann nach locker geschaffter Qualifikation seinen Viertelfinal-Lauf souverän, im Semifinale kam als Vierter aber das Aus. Auf sein erstes Finale fehlte einmal mehr nicht viel, Achter war er auch schon in der Vorsaison in Ruka gewesen.

Moser zufrieden, aber ...
Moser sprach von einem super Start in die Tour, bei dem sogar noch mehr möglich gewesen wäre. „Mit diesem achten Platz bin ich natürlich sehr zufrieden. Ein wenig muss ich das Rennen aber auch mit einem weinenden Auge betrachten, denn ich glaube, ich wäre fit genug gewesen, um es bis ins Finale zu schaffen. Leider habe ich mich am Ende des Halbfinales etwas falsch positioniert, aber trotzdem konnte ich auf der Zielgerade noch den ein oder anderen Platz gutmachen“, sagte der 28-Jährige aus Maurach am Achensee.

Rekordweltmeister Kläbo entschied die erste von sechs Tour-Etappen vor seinen Teamkollegen Lars Heggen und Oskar Opstad Vike für sich. Der 29-jährige Kläbo feierte seinen 102. Weltcuperfolg.

Das Frauenrennen ging an seine Landsfrau Kristine Stavaas Skistad, die vor der Deutschen Coletta Rydzek und Maja Dahlqvist aus Schweden siegte. Die Burgenländerin Magdalena Scherz stürzte nach zehntschnellster Prologzeit im Viertelfinale und wurde Gesamt-26. Distanzspezialistin Teresa Stadlober blieb als 37. wenig überraschend bereits in der Qualifikation hängen.

Am Montag im 10-km-Einzelstartbewerb in der klassischen Technik sollte die Olympiadritte aber im Spitzenfeld landen können.

